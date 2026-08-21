Największy pożar w dziejach Belgii ugaszony. Pomógł dopiero ulewny deszcz

Największy pożar w historii Belgii ugaszony. Ulewny deszcz pomógł strażakom

Udało się zatrzymać największy pożar w historii Belgii! Władze Walonii poinformowały w czwartek po południu, że sytuacja na wschodzie kraju jest już w dużej mierze opanowana. Jeśli warunki pogodowe się nie pogorszą, ogień nie powinien rozprzestrzeniać się na kolejne tereny. Pożar wybuchł w piątek na torfowiskach Hautes Fagnes, w pobliżu granicy z Niemcami. Rozwojowi żywiołu sprzyjały długotrwała susza i bardzo suche rośliny. Wcześniej Belgię nawiedziła fala upałów. Miejscami temperatura sięgała 37 stopni Celsjusza.

Do gaszenia pożaru skierowano setki strażaków. W działaniach pomagali także żołnierze i rolnicy. Belgowie otrzymali wsparcie z zagranicy. Sprzęt i ratowników przysłały m.in. Holandia, Szwecja i Norwegia. Do akcji włączyli się również strażacy z Niemiec. Obawiano się, że płomienie mogą przekroczyć granicę.

Rekordowa skala zniszczeń. Ponad 3 tys. hektarów zamienionych w popiół

Ogień strawił ponad 3 tys. hektarów. Był to największy pożar w historii Belgii. Dotychczasowy rekord pochodził z 2011 roku, kiedy spłonęło około 1,4 tys. hektarów. W opanowaniu żywiołu bardzo pomogła zmiana pogody. Ulewny deszcz zahamował rozprzestrzenianie się płomieni. Strażacy wciąż jednak pozostają na miejscu i kontrolują pogorzelisko. Na torfowiskach ogień może zejść głęboko pod ziemię i tlić się przez długi czas, choć na powierzchni nie widać już płomieni. Gleba nadal jest bardzo gorąca. Prokuratura prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić, co doprowadziło do wybuchu pożaru. Hautes Fagnes jest największym rezerwatem przyrody w Belgii.

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A Serbian wildfire burning for weeks in a vast nature reserve forced evacuations on Thursday, according to state media.Russia sends water-bombing aircraft to help crews battle the blazeshttps://t.co/7RD4Zuqfkj pic.twitter.com/pphHgpQXJx— AFP News Agency (@AFP) August 21, 2026

Firefighters in eastern Belgium are working to completely surround the worst forest fire in the country's history. The blaze in the Hautes Fagnes region near the German border has burned around 3,000 hectares since Friday.About 600 people were evacuated on the Belgian side and… pic.twitter.com/4EiRQZ0Hgy— EU Perspectives (@EUPerspectives) August 19, 2026

Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test! Pytanie 1 z 5 Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym: czekać na drugi sygnał udać się najkrótszą drogą do wyjścia z atmosfery zagrożonej zmniejszyc intensywność pracy Następne pytanie