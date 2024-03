Naomi Campbell szaleje w Dubaju! Poderwała bogacza młodszego o 17 lat

54-letnia Naomi Campbell zakochana w 17 lat młodszym Saudyjczyku! Gwiazda i producent filmowy są nierozłączni

Naomi Campbell to obok Cindy Crawford i Lindy Evangelisty jedna z najsławniejszych top modelek lat dziewięćdziesiątych. Brytyjska czarnoskóra piękność stała się wtedy ikoną mody i stylu. Jednocześnie zawsze było głośno o jej, delikatnie mówiąc, trudnym charakterze. Podobno porywcza Naomi miała na przykład rzucać telefonami w asystentki... Jej życie osobiste także jest po dziś dzień przedmiotem sensacyjnych plotek. Ale teraz podobno gwiazda zakochała się po uszy z wzajemnością i może porzucić skandale na rzecz wicia rodzinnego gniazdka na Środkowym Wschodzie! Jak plotkuje The Sun, tym razem sławna piękność może nie tylko się zaręczyć, ale nawet dojść do ołtarza z młodszym o 17 lat saudyjskim producentem filmowym.

"Naomi była z nim w Dubaju i wydaje się, że jest najszczęśliwsza w swoim życiu"

54-letnia Naomi Campbell i 37-letni Mohammed Al Turki są coraz bliżej już od trzech lat, a ostatnio oficjalnie pokazali się jako para w londyńskiej Royal Festival Hall. „Noemi w bardzo wybredny sposób wybiera, z kim spędza czas, i zbliżyła się do Mohammeda. Połączyła ich miłość do mody i sztuki, mają też wielu wspólnych znajomych. Naomi była z nim w Dubaju i wydaje się, że jest najszczęśliwsza w swoim życiu. Spędzają razem dużo czasu i wydaje się, że iskrzy między nimi, nawet jeśli na razie jest to tylko przyjaźń" - zdradza "The Sun" tajemnicze źródło. Naomi Campbell była jak dotychczas dwukrotnie zaręczona, jednak ani z muzykiem U2 Adamem Claytonem, ani z szefem F1 Flavio Briatore nie dotarła na ślubny kobierzec.

Naomi Campbell zachwyca i wywołuje skandale. Kolejne afery z udziałem top modelki

Naomi Campbell nie tylko do dziś pięknie wygląda, ale też nadal wywołuje skandale. W 2002 roku przez internet przetoczyła się dyskusja na temat córeczki, którą w 2021 roku powitała na świecie modelka. Gwiazda w ogóle nie wyglądała, jakby była w ciąży, potem zapewniała, że dziecko nie jest adoptowane. Wcześniej Campbell była bohaterką skandalu związane z jej instytucją charytatywną. Sprawę ujawnił wiosną "Daily Mail". Jak napisali brytyjscy dziennikarze, Fashion For Relief przeznaczyła zawrotną kwotę ośmiu milionów złotych na organizację spektakularnej gali w Cannes w 2018 roku, podczas gdy w tym samym czasie na cele charytatywne wpłaciła zaledwie... 25 tysięcy złotych.

Sonda Co sądzisz o dużej różnicy wieku w związku? Nic mi to tego To nienormalne Tak jest najlepiej, sama/sam jestem w takim związku

Naomi Campbell, #ProfessionalBeardForGayMen 'growing closer & spending time with Saudi filmmaker' https://t.co/xEBsBLvoKD— Beard Club (@Beard_Club) February 29, 2024

QUIZ. Kim byłbyś w latach 80.? Ten quiz odsłoni szokującą prawdę! Pytanie 1 z 10 Jedziesz swoim Żukiem, gdy nagle zatrzymuje Cię milicjant. Wlepia mandat i poucza, byś na przyszłość nie jechał za szybko. Co robisz? Mam to gdzieś! Sprawdzam w lusterku, jak tam moja nażelowana fryzura Pytam go, czy on w ogóle wie, kim ja jestem Co będzie, to będzie! Mam w sobie szaleństwo! Dalej