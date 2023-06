Narzeczona Jeffa Bezosa na jachcie z umięśnionym surferem! Miliarder nie jest zazdrosny?

Lauren Sanchez bawi się na jachcie narzeczonego Jeffa Bezosa w towarzystwie półnagich przystojniaków. Miliarder będzie trochę zazdrosny?

Ta para to najgorętsi narzeczeni sezonu! Miesiąc temu trzeci najbogatszy człowiek świata oficjalnie obwieścił, że znowu się żeni. Jeff Bezos (60 l.) poprosił ukochaną Lauren Sanchez (54 l.) o rękę, a ona powiedziała "tak". Jak pisze "Page Six", trzeci najbogatszy obecnie człowiek świata to zarazem najbogatszy pan młody w dziejach. Zdawałoby się, że to niemożliwe, by nad tą parą zawisły czarne chmury. Jednak teraz Jeff Bezos może poczuć ukłucie zazdrości! Co się stało? Paparazzi przyłapali jego narzeczoną na jego własnym jachcie z paroma przystojniakami! Tylko przyjaźń? Lauren Sanchez spędzała czas na luksusowej łodzi swojego ukochanego, a rejs umilał jej surfer Laird Hamilton (59 l.). Chichotom nie było końca, aż Lauren sama odleciała w siną fal helikopterem... Już wcześniej była znana z flirtów. Nie kryła chociażby fascynacji Leonardo DiCaprio tuż pod nosem ukochanego...

Kim jest Lauren Sanchez? Narzeczona Jeffa Bezosa

Lauren Sanchez, prezenterka telewizyjna Fox, producentka filmowa i pilotka oraz Jeff Bezos zaczęli spotykać się w atmosferze skandalu, kiedy założyciel Amazon był jeszcze żonaty z MacKenzie Bezos. Plotki mówią o tym, iż Lauren Sanchez i Bezos poznali się jeszcze w 2018, a może nawet 2016 roku. W 2018 roku Jeff Bezos i macKenzie Bezos ogłosili separację, a kiedy rozwiedli się, KacKenzie na krótko została najbogatszą kobietą świata dzięki podziałowi majątku. Nie przeszkodziło to Bezosowi zarobić kolejnych kilkudziesięciu miliardów dolarów i wskoczyć na pierwsze miejsce listy najbogatszych ludzi świata.

Kim była pierwsza żona Bezosa? Na pewno żałował, że z nią intercyzy nie podpisał!

Pierwsza żona Jeffa Bezosa, MacKenzie Scott w ramach ugody dotyczącej podziału majątku po rozwodzie z Jeffem Bezosem otrzymała w 2019 roku 53 miliardy dolarów. W wrześniu 2020 roku posiadała więc w sumie 66,4 miliardy, co uczyniło ją w jednej chwili najbogatszą kobietą świata. Potem została zdetronizowana przez Francoise Bettencourt Meyers, posiadaczkę 75.9 miliarda dolarów. Majątek MacKenzie Scott Bloomberg szacuje obecnie na na 34 miliardy dolarów. W 2021 roku wzięła ślub drugi, a jej wybrankiem okazał się o wiele biedniejszy od niej nauczyciel ze szkoły, w której uczą się jej dzieci. Para jednak rozwiodła się we wrześniu zeszłego roku.

Sonda Czy rzuciłbyś pracę, gdybyś miał miliardy dolarów? Tak i w ogóle bym już nie pracował Nie, dalej robiłbym to co teraz Tak, ale tylko zmieniłbym ją na inną

Lauren Sanchez pals around with Laird Hamilton while aboard Jeff Bezos' superyacht in St. Tropez https://t.co/UvpoO6Ybm7 pic.twitter.com/7eWyNpdNr8— Daily Mail US (@DailyMail) June 20, 2023

Quiz. Czwartkowy test z geografii. Grałeś w państwa-miasta? Nie masz wyboru. Musisz mieć 10/10! Pytanie 1 z 10 Przez jakie duże miasto na "t" przepływa Wisła? Tarnów Toruń Tarnobrzeg Odpowiedzi B i C są prawidłowe Dalej