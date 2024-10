Aligatory wpływają do domów! Apokaliptyczne sceny na Florydzie

Nie żyje żona Kennedy'ego. Zabili go na jej oczach. Przyjaźniła się z Taylor Swift

NATO 14 października zacznie ćwiczyć użycie broni nuklearnej. "NATO jest gotowe odpowiedzieć na każde zagrożenie"

Groźby Rosji i wyjątkowo napięta sytuacja międzynarodowa sprawiają, że trzeba poćwiczyć używanie broni nuklearnej. Ale władze Sojuszu Północnoatlantyckiego zapewniają, że nawet bez pogróżek Putina należy takie manewry wykonywać co roku. NATO będzie ćwiczyć użycie broni nuklearnej już za kilka dni. Poinformował o tym w czwartek, 10 października sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. "W tym niepewnym świecie ważne jest, abyśmy przetestowali naszą obronę i wzmocnili ją - tak, aby nasi przeciwnicy wiedzieli, że NATO jest gotowe (...) odpowiedzieć na każde zagrożenie" - powiedział Rutte w Londynie po spotkaniach z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.. Ćwiczenia ruszą już w najbliższy poniedziałek, 14 października. W manewrach Steadfast Noon wezmą udział wojska z 13 krajów. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone na Morzu Północnym oraz na terytoriach Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii. Potrwają dwa tygodnie. Scenariusz ćwiczeń zakłada przeprowadzenie misji z wykorzystaniem samolotów bojowych przenoszących amerykańskie głowice nuklearne.

Władimir Putin i Siergiej Ławrow w ostatnich tygodniach zaostrzyli retorykę związaną z bronią nuklearną

Nie ma już chyba tygodnia bez rosyjskich gróźb atomowych. Ostatnio Władimir Putin mówił o broni nuklearnej w odpowiedzi na rozmowy wśród sojuszników Kijowa na temat możliwości dania Ukraińcom zielonego światła do atakowania celów w Rosji przy pomocy zachodniej broni dalekiego zasięgu. Putin stwierdził, że taka zgoda oznaczałaby wojnę Rosji z NATO. Następnie rosyjski dyktator zapowiedział zmianę w rosyjskiej doktrynie nuklearnej, która pozwalałaby na odpowiedź przy użyciu broni atomowej nawet w razie ataku na Federację Rosyjską bronią konwencjonalną. Potem minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku zaczął mówić o tej najstraszniejszej broni. Ostrzegł, by nie odrzucać przedstawianych przez Rosję propozycji zakończenia wojny na Ukrainie i nie popierać tych prezentowanych przez Kijów - jak wiadomo, zawsze zakładających całkowite wycofanie wojsk Rosji z okupowanych terenów z Krymem włącznie.

Siergiej Ławrow sugerował rozszerzenie wojny na Ukrainie? "Już przygotowują Europę na to, aby również rzuciła się w tę eskapadę”

„Nie będę tu mówił o bezsensie i niebezpieczeństwie samej idei walki o zwycięstwo z mocarstwem nuklearnym, którym jest Rosja” – powiedział Siergiej Ławrow. Równie bezsensowne jest to, że zachodni zwolennicy Kijowa przysięgają, że nie ma alternatywy dla negocjacji opartych na niesławnej formule pokojowej” - kontynuował, mając na myśli formułę pokojową Ukrainy. „Obecni anglosascy stratedzy nie ukrywają swoich pomysłów. Na razie mają nadzieję pokonać Rosję, wykorzystując nielegalny neonazistowski reżim kijowski, ale już przygotowują Europę na to, aby również rzuciła się w tę samobójczą eskapadę” – powiedział wieloznacznie Ławrow, być może sugerując, że inne kraje poza Ukrainą mogą włączyć się do wojny.

Sonda Czy NATO jest w stanie odstraszyć Rosję? Tak Nie Nie mam zdania

NATO to hold annual nuclear drill from Monday, alliance chief Rutte says https://t.co/49xTNY2kp2— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) October 10, 2024

Dokończysz te słynne powiedzenia i cytaty? Połowa punktów to sukces Pytanie 1 z 10 Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi straszne nie jest mi pomocne nie jest mi obce Dalej