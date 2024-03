NATO ma nowego członka. Historyczna decyzja rządu Szwecji po ponad dwustu latach

Szwecja w NATO. Ostatnia przeszkoda została usunięta

Rząd Szwecji podjął decyzję o przystąpieniu do NATO. Była to ostatnia czynność, którą należało wypełnić przed rozszerzeniem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Formalnie zgodę na wejście do NATO szwedzki rząd podjął na specjalnym posiedzeniu w Sztokholmie pod przewodnictwem wicepremier i minister energii Ebby Busch. Premier Szwecji Ulf Kristersson oraz szef dyplomacji Tobias Billstroem przebywają w Waszyngtonie, gdzie dojdzie do przekazania dokumentów akcesyjnych. PAP podaje, że wieczorem Kristersson wygłosi orędzie do narodu poświęcone dołączeniu do NATO.

Po przyjęciu Szwecji, Sojusz Północnoatlantycki będzie miał 32 członków. Zgodnie z artykułem 5 traktatu waszyngtońskiego terytorium Szwecji będzie solidarnie bronione przez wszystkich członków Sojuszu. Poniżej dalsza część artykułu.

NATO szykuje się na wojnę

Szwecja po ponad 200 latach zrezygnowała z neutralności

Przystąpienie do NATO oznacza, że po ponad 200 latach Szwecja rezygnuje z polityki neutralności. Skandynawowie w tym czasie nie należeli do żadnego paktu wojskowego, zachowali neutralność również podczas dwóch wojen światowych.

Szwecja złożyła wniosek o wejście do NATO w maju 2022 roku po historycznej zmianie postawy rządzącej wówczas krajem socjaldemokracji. Przyczyną była podobna decyzja Finlandii oraz rosyjska agresja na Ukrainę. Minister obrony Szwecji Pal Jonson przypomniał, że bez szwedzkiej akcesji członkostwo Finlandii nie było do końca pełne, jeśli chodzi o możliwości obronne.

