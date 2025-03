Naukowiec oskarża, chodzi o pandemię. Wymienił "ojca wirusa"

Wirusolog dr Robert Redfield dla "Daily Mail": Covid-19 uciekł z laboratorium w Wuhan, a amerykańskie służby tuszowały ten fakt

Amerykańskie i brytyjskie służby tuszowały prawdę o Covid-19 - oskarża sławny naukowiec w wywiadzie dla "Daily Mail". Dr Robert Redfield, amerykański wirusolog, który w latach 2018–2021 pełnił funkcję dyrektora Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), jest zdania, że koronawirus uciekł z laboratorium w chińskim Wuhan, a służby tuszowały ten fakt i urządzały nagonkę na naukowców, którzy chcieli to ujawniać. Jego zdaniem w tuszowaniu sprawy brał udział dr Anthony Fauci, doradca prezydentów i były dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych. Wszyscy oni chcieli zdaniem dr Redfielda przeforsować za wszelką cenę wątpliwą teorię o naturalnym pochodzeniu Covid-19, czyli jego przeniesieniu się ze zwierząt na ludzi, m.in. uzgadniając ze środowiskiem medycznym i medycznymi dziennikarzami, co mówić ludziom, a co nazywać teoria konspiracyjnymi. Fauci zresztą do dziś głosi, że najprawdopodobniej koronawirus naturalne pochodzenie, ale wcześniej zaprzeczał podobnym oskarżeniom o jakiekolwiek ukrywanie prawdy. Po co według dr Redfielda miałby to robić?

Redfield nazwał dr Fauciego "ojcem wirusa". Jego zdaniem promował kontrowersyjne badania nad wirusamic, a one wymknęły się spod kontroli

Zdaniem dr Roberta Redfielda Amerykanie mieli pewien interes w tuszowaniu wycieku z laboratorium, ponieważ potajemnie popierali kontrowersyjne badania nad wirusami, a ponadto chciały chronić swoich szpiegów w chińskich laboratoriach wojskowych. Według wirusologa Fauci jest powiązany ze służbami specjalnymi. "Agencje wywiadowcze poświęciły mnóstwo czasu i energii na infiltrację chińskich programów badawczych, w tym programów wojskowych, (...) dlatego nie chciały żadnych dochodzeń w sprawie laboratorium [w Wuhan]. Im większa kontrola laboratorium, zwłaszcza ze strony chińskiego kierownictwa, tym większe ryzyko. Nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale sedno sprawy jest takie, że to nie pachnie dobrze" - mówi lekarz w rozmowie z Daily Mail. Redfield poszedł nawet dalej i nazwał Fauciego "ojcem wirusa" z racji tego, że jego zdaniem promował kontrowersyjne badania nad wirusami, w których modyfikowano geny w celu zwiększenia zakaźności. Coś poszło nie tak, a potem Fauci to tuszował - oskarża wirusolog.

Naukowcy z Instytutu Wirusologii w Wuhan (WIV) zostali zakażeni, a potem nieświadomie roznieśli wirusa po mieście?

Według niego wyciek z Wuhan miał miejsce jeszcze między sierpniem a wrześniem 2019 roku. Naukowcy z Instytutu Wirusologii w Wuhan (WIV) zostali zakażeni, a potem nieświadomie roznieśli wirusa po mieście. Wirusolog przekonuje, że kiedy zaczął wyrażać swoje poglądy na ten temat, otrzymywał groźby śmierci, w tym przesyłki z proszkiem mającym przypominać wąglik. Ale on obstaje przy swoim stanowisku i przekonuje - nie ma "nawet jednego procenta szansy", że Covid-19 przeniósł się ze zwierząt na ludzi, na przykład na targu zwierzęcym. "To po prostu nie jest teraz wiarygodne, chociaż zawsze będą ludzie, którzy będą trzymać się swojego mitu, jak wszyscy ci ludzie w Europie, którzy myśleli, że świat jest płaski nawet po powrocie Kolumba" - przekonuje lekarz.

