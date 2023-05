Nazywają ją Ciasteczkowym Potworem. Zabiła męża ciastkami i zamrażarką

Proces kobiety nazywanej Ciasteczkowym Potworem ma się ku końcowi. Kobieta zabiła męża ciastkami i zamrażarką. Motyw zbrodni szokuje

"Ciasteczkowy Potwór" - tak media nazywają Rebeccę Payne (43 l.) od chwili jej aresztowania. Kobieta usłyszała zarzut okrutnego morderstwa, do którego doszło we wrześniu 2020 roku. Niebawem zapadnie wyrok w tej sprawie. Co zrobiła 43-latka z małej miejscowości Walpeup, ukrytej gdzieś wśród australijskich pustkowi? Podała swojemu mężowi środki odurzające ukryte w ciasteczkach, a potem upchała nieprzytomnego mężczyznę w zamrażarce. 68-letni Noel Payne zmarł. Jaki był motyw zbrodni? Właśnie on sprawił, że wielu zaczęło domagać się uniewinnienia lub łagodnego wyroku dla kobiety. A to dlatego, że podczas śledztwa wyszły na jaw nowe fakty dotyczące związku ofiary i sprawcy.

Obrona oskarżonej: Mąż wytatuował na niej swoje imię 18 razy, bił ją i opluwał

Jak usłyszano na sali sądowej, mężczyzna miał znęcać się nad swoją przyszłą zabójczynią. Według obrońcy 43-latki 68-latek bił ją, opluwał ją i gwałcił, wytatuował jej nawet 18 razy swoje imię w intymnych miejscach ciała, tak by nigdy nie znalazła innego mężczyzny. Co więcej, sprowadził do domu kochankę i cała trójka mieszkała razem, zaś kochanka miała także doświadczać przemocy. Rebecca Payne twierdzi również, że nie miała zamiaru zabić, a jedynie "spanikowała" po podaniu mężowi środków odurzających i usypiających w ciastkach i dlatego włożyła go do zamrażarki. Jaki powinien być wyrok? Zapadnie on już w tym tygodniu.

Sonda Jaki powinien być wyrok dla tej kobiety? Dożywocie Powinien być łagodny 25 lat więzienia Powinna zostać uniewinniona

Rebecca Payne murder trial: Walpeup town hail 'Cookie Monster' killer a hero https://t.co/yZ3zf73ElE pic.twitter.com/74NPYAY3R0— @good_business (@goodbusiness10) May 21, 2023

QUIZ. Poznasz serial po jednej scenie? Tylko dla fanów z sokolim wzrokiem! Pytanie 1 z 14 Tu dumny ojciec prowadzi do ślubu córkę. Chodzi oczywiście o serial... "Młody Piłsudski" "Ranczo" "M jak miłość" Dalej