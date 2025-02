Negocjacje w kluczowym momencie! "Niemal sfinalizowane"

Co się dzieje?

Podpisanie amerykańsko-ukraińskiej umowy o minerałach jest bliskie. "Negocjacje były bardzo konstruktywne"

Rozmowy pokojowe trwają i ze strony prezydenta USA padają kolejne obietnice zakończenia wojny na Ukrainie - tym razem w ciągu tygodni. Teraz Donald Trump rozmawia już nie tylko z przedstawicielami Władimira Putina, jak podczas szczytu w Rijadzie, ale nareszcie spotkał się także z Andrzejem Dudą czy Emmanuelem Macronem, planuje także spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim i już rozmawiał z nim przez telefon. Jak zdradził prezydent USA, zamierzają wkrótce podpisać porozumienie w sprawie minerałów. "Jeśli chodzi o Donalda Trumpa, to właśnie mieliśmy rozmowę. To była bardzo dobra rozmowa w ramach spotkania G7 pod przewodnictwem Kanady. Dziękujemy za zorganizowanie tego spotkania, wszyscy przywódcy byli obecni" – powiedział ukraiński prezydent w rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie. Wcześniej publicznie ogłosił, że jego kraj nie jest na sprzedaż, odrzucając propozycję umowy o minerałach przedstawioną przez USA. Dzięki tym naciskom uzyskał więcej, niż początkowo chciał dać mu Trump. Teraz podpisanie kluczowego dla negocjacji porozumienia dotyczącego minerałów jest realne.

"Ukraińskie i amerykańskie zespoły są na końcowym etapie negocjacji dotyczących umowy o minerałach"

"Ukraińskie i amerykańskie zespoły są na końcowym etapie negocjacji dotyczących umowy o minerałach. Negocjacje były bardzo konstruktywne, a niemal wszystkie kluczowe szczegóły zostały sfinalizowane. Jesteśmy zobowiązani do szybkiego zakończenia tego, aby przejść do jego podpisania. Mamy nadzieję, że zarówno przywódcy USA, jak i UA podpiszą i poparli je w Waszyngtonie jak najszybciej, aby pokazać nasze zaangażowanie na nadchodzące dekady" - napisała na platformie X Olga Stefaniszyna, ukraińska minister sprawiedliwości. Stwierdził tak również po spotkaniu z Donaldem Trumpem Emmanuel Macron, wyraźnie wiążąc kwestię minerałów z gwarancjami bezpieczeństwa dla Kijowa. Wygląda na to, że Trump chciał coś dostać w zamian za te gwarancje. "Umowa w sprawie minerałów zapewni solidną gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie" - powiedział prezydent Francji podczas wizyty w Waszyngtonie.

Putin też chce umowy o minerałach ziem rzadkich. Proponuje USA współpracę gospodarczą

Może zaskoczyć to, że o możliwości umowy z USA dotyczącej minerałów zaczął mówić też... Putin. Rosyjski przywódca cytowany przez Reutersa powiedział, że Moskwa proponuje USA analogiczną współpracę w sprawie metali ziem rzadkich, zaproponował też jednoczesne obniżenie wydatków na obronność przez Waszyngton i Moskwę. Jakby tego było mało, stwierdził też, że "nie widzi nic złego" w udziale Europy w negocjacjach w sprawie wojny na Ukrainie, a przecież jego minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow mówił przed szczytem w Rijadzie, że "nie wie, co Europa miałaby robić przy stole negocjacyjnym". "Nie widzę nic w tym złego, ale nikt niczego nie może od Rosji żądać" - podkreślił Putin.

Ukrainian and U.S. teams are in the final stages of negotiations regarding the minerals agreement. The negotiations have been very constructive, with nearly all key details finalized. We are committed to completing this swiftly to proceed with its signature. We hope both US and…— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) February 24, 2025

