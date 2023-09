Niania porwała 2-latkę dla okupu i ją zabiła! Monitoring pokazał ostatnie chwile

Znaleziono ciało porwanej 2-latki! Niania odebrała ją ze żłobka i zażądała ogromnego okupu

Nikt nie spodziewał się, ze ta niepozorna kobieta jest zdolna do takich czynów! Zagraniczne media z wietnamskimi na czele rozpisują się o tragedii, do której doszło niedawno w Wietnamie. Jak pisze między innymi podał VNExpress, Giap Thi Huyen Trang (27 l.) została zatrudniona jako niania mniej więcej miesiąc temu. Miała odbierać 2-letnią dziewczynkę za żłobka i opiekować się nią do momentu, aż rodzice dziecka wrócą z pracy. Początkowo nic nie wskazywało na to, że kobieta ma drugą, straszną twarz. Ale tego koszmarnego dnia życie rodziców dziewczynki zamieniło się w koszmar. Giap Thi Huyen Trang odebrała dziecko ze żłobka, ale nie przekazała go rodzicom. Przerażeni ojciec i matka dziewczynki odebrali za to od niej wiadomość z żądaniem ogromnego okupu w wysokości aż 1,5 mld dongów, jest to równowartość 267,5 tys. zł.

Znaleziono ciało porwanej 2-latki. Niania też nie żyje czy uciekła?

Policja rozpoczęła intensywne poszukiwania uznanego za zaginione dziecka. Sprawdzono monitoring przy żłobku. Nagranie pokazuje, jak ubrana na różowo młoda kobieta odbiera dziecko, niesie je na rękach i odjeżdża na skuterze. Niestety, sprawa ta ma tragiczny finał. W rowie melioracyjnym w miejscowości Me So pod Hanoi znaleziono ciało 2-latki. Niani nigdzie nie było. Jak piszą wietnamskie media, istnieje podejrzenie, że kobieta rzuciła się z mostu. Według policji to właśnie niania zabiła dziewczynkę, a nie otrzymawszy okupu, nie wytrzymała psychicznie. Trwają poszukiwania kobiety.

Autor: nld.com.vn

Giap Thi Huyen Trang graduated from pedagogy, but when she started teaching at low wages, Trang quit her job and then worked as a workerSee more: https://t.co/sNPGhwAENI#Kidnap #KidnappingSuspect #Society pic.twitter.com/uvGU7nWvWt— Việt Giải Trí (@vietgiaitrinews) September 21, 2023

