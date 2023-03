USA. Nastolatka zmusiła niemowlę do palenia marihuany

17-letnia Naledi Roberts odpowie między innymi za znęcanie się nad dzieckiem. Jak podaje "Mirror", nastolatka została aresztowana kilka dni temu. Do jednego z domów na Florydzie wkroczyła policja po tym, jak przechwyciła nagranie, na którym widać, co 17-letnia niania robi z dzieckiem, którym miała się opiekować. Na wideo widać, jak Naledi zapala skręta, po czym wkłada go do ust rocznej dziewczynki. Mała się nim zaciąga, a wtedy 17-latka wyjmuje go z jej ust i ponownie go pali. Nie wiadomo, w jaki sposób nagranie trafiło w ręce policji.

USA. 17-latka znęcała się nad roczną dziewczynką?

Podczas przesłuchania Roberts przyznała się do palenia marihuany w pobliżu malucha, a także do tego, że włożyła skręta do ust dziecka. Rzeczniczka biura szeryfa hrabstwa Pinellas powiedziała, że dziecko nie doznało żadnych długotrwałych obrażeń w wyniku incydentu. Media informują, że 17-latka nie ma przeszłości kryminalnej. Na koncie ma tylko dwa drobne wykroczenia drogowe. Dziewczynka była dzieckiem jej 16-letniej przyjaciółki.

Detectives arrest 17-year-old Naledi Roberts for one count of Felony Child Abuse after placing a marijuana cigarette in the mouth of a 1-year-old victim and allowing the victim to inhale the marijuana cigarette. To view the full release, please visit https://t.co/lkksRhmxAh pic.twitter.com/uIFeqNGg79— Pinellas SO (@SheriffPinellas) March 25, 2023 3

Sonda Czy Ty też korzystasz z pomocy niani? Tak, nie dałabym rady sama Chciałabym, ale mnie nie stać Nie, nie potrzebuję takiej formy wsparcia Nie mam dzieci