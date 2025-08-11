Nie zgadniesz, co wyrzuca morze we Włoszech! W końcu założyli muzeum

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Marta Kowalska
2025-08-11 8:06

Zdarzyło ci się znaleźć coś ciekawego wyrzuconego przez morskie fale na plażę? We Włoszech ktoś zafascynował się poszukiwaniami takich przedmiotów, aż w końcu powstało wirtualne muzeum... starych przedmiotów z plastiku, prosto z morza. Są wśród nich skarby, na widok których w oku niejednego zakręci się łza, a znaleźliby się tacy, którzy daliby za pamiątki z lat 50., 60. czy 70. małą fortunę. Zabawki, opakowania, stare perfumy... jest co oglądać!

Nie zgadniesz, co wyrzuca morze we Włoszech!

i

Autor: archeoplastica.it, Shutterstock

We Włoszech powstało wirtualne muzeum plastikowych przedmiotów sprzed lat wyrzuconych przez morze

Lubisz zabawki z PRL, stare reklamy, oglądasz strony pokazujące życie codzienne w latach 50. czy 60.? W takim razie powinno zainteresować cię to, o czym napisał niedawno "The Guardian". Brytyjscy dziennikarze zwrócili uwagę na pewne nietypowe muzeum, które powstało we Włoszech. Jest to muzeum wirtualne - eksponaty prezentowane są w internecie, a tymi eksponatami są ciekawe stare przedmioty z plastiku, które wyrzuciło morze. Czego tam nie ma! A wszystko zaczęło się od zwykłych spacerów. Enzo Suma od lat przemierza plaże regionu Salento w Apulii, zbierając śmieci pozostawione przez ludzi lub wyrzucone przez fale. Jednak pewnego dnia jeden z przedmiotów zmienił jego spojrzenie na problem na zawsze. Była to butelka kremu do opalania Ambre Solaire z ceną podaną w lirach – walucie, którą Włochy posługiwały się przed wprowadzeniem euro. Szybko okazało się, że pochodzi z końca lat 60. XX wieku."Co innego usłyszeć, że plastik przetrwa setki lat, a co innego zobaczyć to na własne oczy" – mówi "Guardianowi" Suma, który prowadzi projekt Archeoplastica – internetowe muzeum ponad 500 plastikowych przedmiotów wyrzuconych na plaże całych Włoch.

PRZECZYTAJ TEŻ: Kultowe symbole PRL-u. Te przedmioty miał każdy z nas. Dziś dla wielu są zagadką

Butelka w kształcie klauna po miodzie, pojemnik Nesquik z lat 80., fragment piłki z mundialu Italia ’90

W ten sposób pokazuje historię produkcji plastiku od lat 50. po czasy współczesne. Najstarszym eksponatem jest zakrętka z 1958 r. z logo Moplen – handlową nazwą polipropylenu opracowanego przez firmę Montecatini. Wśród innych przedmiotów są m.in. różowa butelka po niemieckim talku z końca lat 50., butelka po miodzie w kształcie klauna  sprzedawana tylko w Grecji, pojemnik Nesquik z lat 80., fragment piłki z mundialu Italia ’90. Jedno z ostatnich, niezwykłych odkryć to winylowa płyta 45 obr./min. z piosenką Il Mondo Jimmy’ego Fontany z 1965 r., znaleziona przez siedmioletniego chłopca na plaży w Apulii. "Morze ją zniszczyło, ale wciąż można było rozpoznać melodię" – wspomina Suma. Według szacunków, co roku około 11 mln ton plastiku trafia do oceanów – z rzek, wyrzucany na plażach czy z pokładów statków. Większość z tego to jednorazowe opakowania: butelki, torby, pojemniki po fast foodach, słomki.

Super Express Google News
Sonda
Byłeś kiedyś we Włoszech?
QUIZ. Teksty starych piosenek dla dzieci! "Bo fantazja jest od tego..."
Pytanie 1 z 10
"Znalazłam go na plaży", śpiewała w latach 90. Joanna Jabłczyńska jako dziecko. Co to było?
Prąd i szlafrok z plastikowej butelki, czyli dlaczego warto właściwie segregować odpady?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PLASTIK
WŁOCHY