Nie zgadniesz, czym zajmie się Melania Trump. To dopiero początek!

Melania Trump zaskakuje! Będzie szkolić ze sztucznej inteligencji dzieci i młodzież

Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych odniosła spory sukces wydawniczy swoją autobiografią "Melania", a teraz czeka na kolejne wyzwania. Melania Trump ogłosiła, że poprowadzi Prezydenckie Wyzwanie Sztucznej Inteligencji, mające zainspirować dzieci i nauczycieli do korzystania z technologii AI i przyspieszyć wdrażanie innowacji w tej dziedzinie. Jak donosi „New York Post”, Melania Trump ma nadzieję odegrać rolę jako „Pierwsza Dama Technologii”, również poprzez poparcie dla ustawy „Take It Down Act”, która zwalcza generowane przez AI filmy i zdjęcia typu deepfake.

ZOBACZ TEŻ: Stylizacje Melanii Trump jako pierwszej damy. Te ubrania są warte fortunę

Melania Trump o sztucznej inteligencji: „To przyszłość Ameryki”

„Stworzenie mojego audiobooka AI otworzyło mi oczy na niezliczone możliwości i zagrożenia, jakie ta nowa technologia niesie dla amerykańskiego społeczeństwa” – powiedziała Melania Trump w rozmowie z „The Post”. „Za kilka lat AI będzie motorem napędowym każdego sektora biznesu w naszej gospodarce. To wniesie ogromną wartość do naszych karier, rodzin i społeczności… Tak jak Ameryka kiedyś poprowadziła świat w przestworza z braćmi Wright, tak teraz jest gotowa, by znów przewodzić – tym razem w erze AI” - mówiła pierwsza dama

ZOBACZ TEŻ: Papież w puchówce, fałszywy Brad Pitt! Władze ruszają na wojnę z deepfake

Biały Dom organizuje zawody z AI dla uczniów. Będą nagrody

W ramach Prezydenckiego Wyzwania zespoły uczniów będą wykorzystywać narzędzia AI rozwiązując jakiś problem społeczny, tworząc aplikację na telefon lub stronę internetową. Nagrody za udział w kursach obejmują Prezydencki Certyfikat Osiągnięć, a nawet czek na 10 tysięcy dolarów. Mistrzowie stanowi zostaną ogłoszeni w marcu przyszłego roku, a mistrzostwa krajowe odbędą się w czerwcu. Najlepsze zespoły zostaną zaproszone do zaprezentowania swoich prac podczas trzydniowej wystawy w Waszyngtonie, w tym w Białym Domu. Inicjatywa ta jest częścią zarządzenia wykonawczego prezydenta Trumpa z 23 kwietnia: „Rozwijanie edukacji w zakresie sztucznej inteligencji dla amerykańskiej młodzieży”.

Sonda Czy podoba Ci się styl Melanii Trump? Tak Nie To zależy

Are you ready for an AI challenge?Visit https://t.co/PNPBv2KckS pic.twitter.com/GdRiH8tz2t— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) August 26, 2025

QUIZ. Co wiesz o pierwszych damach? Pytanie 1 z 10 Która pierwsza dama jest/była młodsza od męża? Brigitte Macron Maria Kaczyńska Carla Bruni Następne pytanie