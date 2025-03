Stylizacje Melanii Trump jako pierwszej damy. Te ubrania są warte fortunę

Luksusowy styl Melanii Trump – ponadczasowa elegancja

Melania Trump przez lata konsekwentnie budowała swój wizerunek pełen klasy i wyrafinowania. W przeciwieństwie do swoich poprzedniczek, które często stawiały na bardziej przystępne marki, Melania nie ukrywała swojej miłości do wysokiej mody. Chętnie sięgała po kreacje od Diora, Chanel, Ralph Lauren, Givenchy czy Dolce & Gabbana, wybierając stonowane kolory, idealne kroje i materiały najwyższej jakości.

Jednym z najgłośniejszych modowych momentów Melanii było jej niedawne wystąpienie podczas przemówienia Donalda Trumpa przed Kongresem. Pierwsza dama pojawiła się w szarym komplecie od Diora wartym 5 500 dolarów, czym natychmiast przyciągnęła uwagę mediów. Jej stylizacja, utrzymana w minimalistycznym, ale niezwykle eleganckim tonie, podkreślała jej powagę, klasę i dystyngowany wizerunek.

Dzisiejszy styl pierwszej damy Melanii to cichy, autorytatywny styl - wytworny, sprawiający, że jest pewna siebie

- oceniła stylizację w szarościach wybraną na tę okazję przez pierwsza damę ekspertka od wizerunku Lauren A. Rothman, w rozmowie z Business Insider oceniła. W tym pozornie skromnym stroju Melania wzbudziła nie mniej komentarzy, niż podczas zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, kiedy wybrała granatową kreację projektu Adama Lippesa. Ta stylizacja ma już swoich naśladowców.

Melania Trump ma w sobie dostojność i pięknie wygląda w klasycznych stylizacjach. Jest zawsze dobrze ubrana, a nie przebrana. Można powiedzieć, że nie wychodzi przed szereg. Mimo to jest widoczna i przyciąga uwagę nawet w bardzo klasycznych rozwiązaniach

- oceniła tę stylizację ekspertka od kodu ubioru i autoprezentacji Dorota Wolff w rozmowie z Plejadą.

Symbolika mody – Melania wysyłała ukryte wiadomości?

Styl Melanii Trump nigdy nie był przypadkowy – często przekazywał subtelne wiadomości polityczne lub społeczne. Gdy towarzyszyła mężowi w oficjalnych wizytach zagranicznych, często wybierała stroje nawiązujące do kultury danego kraju. Podczas wizyty w Wielkiej Brytanii zachwyciła w białej sukni inspirowanej stylizacjami księżnej Diany, a w trakcie podróży do Arabii Saudyjskiej jej kreacje oddawały szacunek tamtejszej kulturze.

Nie brakowało jednak kontrowersji – jednym z najbardziej dyskutowanych wyborów była jej kurtka z napisem „I really don’t care, do u?” (Naprawdę mnie to nie obchodzi, a ciebie?), którą miała na sobie podczas wizyty w ośrodku dla imigrantów. Jej stylizacja wzbudziła lawinę spekulacji, a komentatorzy zastanawiali się, czy był to przypadkowy wybór, czy celowa prowokacja.

Melania Trump – ikona stylu na lata

Melania Trump jest wzorem dla wielu kobiet ceniących klasykę, elegancję i luksusową modę. Jej stylizacje są starannie dopracowane, a ona sama unika przesadnych eksperymentów, stawiając na ponadczasowe piękno i szyk. Jej najnowsze wystąpienia sugerują, że nadal pozostaje wierna swojemu modowemu DNA – niezależnie od roli, jaką pełni.

Co sądzicie o stylu Melanii Trump? Która jej stylizacja najbardziej zapadła Wam w pamięć?

