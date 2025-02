Projektant analizuje styl Melanii Trump. "Tego nie da się kupić!"

"Ma wrodzony talent do mody. Tego nie da się kupić"

Ekspert podkreśla, że Melania Trump ma coś, czego brakuje wielu osobom – naturalne wyczucie stylu, które sprawia, że każda jej stylizacja wygląda wyjątkowo.

"Bez wątpienia tak eleganckiej pierwszej damy Biały Dom jeszcze nie widział. Melania ma coś, czego brakuje większości – wrodzony talent do mody. Tego nie da się kupić za żadne pieniądze" – mówi Dali.

Projektant zaznacza, że o prawdziwej elegancji nie decydują jedynie drogie ubrania czy znani styliści, ale autentyczne wyczucie estetyki. – "Można zapłacić za stylistę, który kogoś tak naprawdę przebierze, bo ubrać to można się samemu. Ale Melania nigdy nie potrzebowała nikogo, kto narzuciłby jej styl" – dodaje.

"Nigdy nie zaliczyła modowej wpadki"

Melania Trump od lat pozostaje ikoną stylu, a jej każda stylizacja jest szeroko omawiana przez ekspertów na całym świecie.

"Żona Donalda nigdy nie zaliczyła żadnej modowej wpadki, a jej każda stylizacja jest szeroko komentowana. Jeśli się przyjrzeć kobietom, którymi otacza się obecny prezydent USA, od razu widać, że on lubi piękno, styl i gust" – zauważa projektant.

Melania, Ivanka i Marla – elegancja w rodzinie Trumpów

Daniel Jacob Dali miał okazję poznać bliskie kobiety z otoczenia Donalda Trumpa i dostrzega pewną wspólną cechę – wszystkie mają naturalne wyczucie stylu.

"Miałem okazję poznać osobiście jego dwie córki, Ivankę i Tiffany, jak i jego drugą żonę Marlę Maples. Wszystkie te kobiety, tak jak Melania, łączy miłość do mody, która jest unikatowa" – mówi projektant.

"W Polsce tylko Jolanta Kwaśniewska dorównuje klasą"

Według Daliego, w polskiej polityce trudno znaleźć osobę o porównywalnym wyczuciu stylu i elegancji. Jedyną, która wyróżnia się w tym aspekcie, jest była pierwsza dama, Jolanta Kwaśniewska.

"Niestety, tego nie można powiedzieć o nikim innym w Polsce w polityce, oprócz Jolanty Kwaśniewskiej. Ona do dziś idealnie reprezentuje, co to znaczy klasa na najwyższym poziomie" – podsumowuje projektant.

