Córka Kasi Tusk postawiła warunek. Zaskakujący wpis

Na zdjęciach widzimy jej córkę wpatrzoną w ekran laptopa, na którym odtwarzany jest trening Ewy Chodakowskiej. Malutka, ubrana w różową baletową sukienkę, zdaje się chłonąć każdy ruch. Nie oznacza to jednak, że aktywność fizyczna jest w tym domu kwestią drugorzędną – wręcz przeciwnie.

"One ćwiczą ze mną, ale nie w jakichś tam byle jakich dresach jak ja. 'Mamo, albo w sukienkach baletowych, albo w ogóle'. Wiadomo. Ktoś musi wyglądać źle, żeby ktoś inny mógł wyglądać jak primabalerina" - napisała Katarzyna Tusk, dając do zrozumienia, że jej córka ma już bardzo sprecyzowane podejście do mody.

I choć Kasia najwyraźniej nie podziela tej samej zasady i nie zamierza porzucać wygodnych dresów na rzecz tiulowych kreacji, to trudno się nie uśmiechnąć, widząc tę scenę. Dziecięca potrzeba estetyki i pewien rodzaj niewymuszonej elegancji wydają się być wpisane w geny rodziny.

"Trening z Ewką to nie odpoczynek"

W kolejnym InstaStory Kasia dodaje jeszcze jedno spostrzeżenie. "Chociaż treningu z Ewką chyba nie można nazwać odpoczynkiem" – przyznaje, sugerując, że choć domowe ćwiczenia to jej rutyna, to wcale nie są one łatwe.

Zdjęcie uchwycone w jej perfekcyjnie dopracowanym wnętrzu to kolejny dowód na to, że u Kasi Tusk estetyka jest czymś więcej niż tylko tłem. Białe zasłony, subtelne dekoracje, rattanowy stolik i bukiet kremowych róż – to wszystko składa się na obraz, który nawet w najbardziej codziennym momencie wygląda jak z katalogu.

Ale tym razem to nie wnętrza są najważniejsze, tylko dziecięca szczerość i bezkompromisowe podejście do stylu. Bo jak się okazuje – nawet trening musi mieć odpowiednią oprawę.

Czy Kasia ulegnie modowym zasadom córki?

Pytanie, które nasuwa się samo: czy Kasia następnym razem faktycznie sięgnie po baletową sukienkę? Tego jeszcze nie zdradziła, ale jedno jest pewne – w tym domu styl jest ważny zawsze. Nawet podczas treningu.

Poniżej galeria zdjęć: Kasia Tusk z rodziną i psem Portosem odwiedziła rodziców.

i Autor: Instagram.com/ @makelifeeasier_pl Kasia Tusk

Autor:

Kasia Tusk kiedyś i dziś. Ikona stylu rozpoczynała od Tańca z gwiazdami! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.