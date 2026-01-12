Lech Wałęsa jak "Tygrys Europy". Rozłożył się w jacuzzi i basenie, odpoczywa

Lech Wałęsa znów zaskoczył! Były prezydent opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z "porannej uczty wodnej" w Lądku-Zdroju, wyglądając niczym bohater kultowego serialu "Tygrysy Europy". Jego jacuzzi-party błyskawicznie stało się hitem internetu. Zobacz, jak odpoczywa legenda Solidarności!

Lech Wałęsa w Lądku-Zdroju: Relaks niczym z kultowego serialu!

Były prezydent Lech Wałęsa, znany z zamiłowania do mediów społecznościowych, tym razem opublikował serię zdjęć, która rozgrzała sieć do czerwoności. Legendarny polityk pochwalił się "poranną ucztą wodną" z Hotelu Trojan w Lądku-Zdroju, gdzie wyraźnie oddaje się zasłużonemu odpoczynkowi. Widok Wałęsy w jacuzzi, zrelaksowanego i zadowolonego, od razu kojarzyć się może z bohaterami kultowego serialu "Tygrysy Europy", gdzie luksus i swoboda były na porządku dziennym.

Sędzia odsunięty od sprawy Romanowskiego. Nikt się nie spodziewał

Serial "Tygrysy Europy", emitowany w latach 90., przedstawiał świat bogactwa i beztroskiego życia, często w egzotycznych sceneriach. Widok Lecha Wałęsy w basenie z bąbelkami idealnie wpisuje się w tę estetykę, nadając zdjęciom dodatkowego, humorystycznego kontekstu.

"Poranna uczta wodna" podbija internet

Zdjęcia, opublikowane na profilu byłego prezydenta, pokazują go w swobodnej pozie, zanurzonego w bąbelkowej kąpieli. Wałęsa najwyraźniej korzysta z uroków Lądka-Zdroju, jednego z najstarszych uzdrowisk w Polsce, znanego z leczniczych wód termalnych. 

Lech Wałęsa: mistrz social mediów

To nie pierwszy raz, kiedy Lech Wałęsa wykorzystuje media społecznościowe do dzielenia się fragmentami swojego życia i zaskakiwania internautów. Były prezydent regularnie publikuje zdjęcia i wpisy, często wywołując żywe reakcje i dyskusje. Jego aktywność w internecie sprawia, że pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi zwolennikami i budzi zainteresowanie szerszej publiczności, pokazując się w mniej formalnych okolicznościach.

Pokazując się w jacuzzi w Lądku-Zdroju, Lech Wałęsa udowadnia, że nawet po latach intensywnej działalności politycznej, potrafi znaleźć czas na zasłużony relaks i podzielić się nim z humorem z całym światem. Kto by pomyślał, że "Tygrysy Europy" powrócą w takiej odsłonie!

