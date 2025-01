Tajny przekaz Melanii Trump. To chciała wyrazić swoim strojem! Tu nie ma przypadków

Gdy osiem lat temu Donald Trump po raz pierwszy został prezydentem Stanów Zjednoczonych wówczas jego żona Melania zaprezentowała się w pięknym kostiumie w kolorze błękitnym. Był to kostium projektu Ralpha Laurena, i jak wówczas zauważono, strój ten miał nawiązywać do jednej z byłych pierwszych dam USA. Chodziło o Jackie Kennedy, która słynęła z dobrego stylu i była ikoną mody, a w czasie, gdy jej mąż zostawał prezydentem, miała na sobie właśnie niebieską garsonkę.

Melania zdecydowała się też wtedy na fryzurę przypominającą tę, którą nosiła Kennedy, czyli spięte włosy. Trump wyglądała bardzo elegancko, a jej strój dodawał świeżości, delikatności. Jasny błękit kojarzy się z radością i lekkością.

Strój Melanii Trump miał ukryty przekaz? Tu nic nie było przypadkowe

Tym razem zaś jest inaczej, Melania Trump na zaprzysiężenie męża 20 stycznia 2025, postawiła na kreację w zupełnie innym stylu. Wybrała granatowy płaszcz o długości do połowy łydki, a do tego biały szal, czarne rękawiczki i granatowy kapelusz z dużym rondem, spod którego nie pod każdym kątem dało się dostrzec jej oczy. A wiadomo, że oczy to zwierciadło duszy.

Płaszcz zaprojektował Adam Lippes, a kapelusz to projekt Erica Javitsa, obaj to amerykańscy projektanci. I właśnie to, zdaniem prasy, jest cichym przekazem, gdyż Melania często nosi stroje europejskich projektantów, a tym razem postawiła na ludzi z USA. Zagraniczne media wskazały, że to sygnał oznaczający wzmocnienie amerykańskiej gospodarki, o którym w kampanii często mówił jej mąż.

