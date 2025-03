Milczała przez lata. Teraz Melania Trump mówi o intymnych zdjęciach w sieci. W przeszłości nie unikała rozbieranych sesji

Melania Trump staje w obronie ofiar fałszywej pornografii

Nowa ustawa, której przyjęcia domaga się Melania Trump, ma na celu walkę z niebezpiecznymi technologiami sztucznej inteligencji, wykorzystywanymi do tworzenia deepfake'ów oraz tzw. pornografii zemsty. W swoim emocjonalnym wystąpieniu żona Donalda Trumpa mówiła o rosnącym zagrożeniu, jakie niesie rozwój AI, podkreślając, że fałszywe treści o charakterze pornograficznym niszczą życie wielu młodych ludzi.

Powszechna obecność niewłaściwych zachowań w domenie cyfrowej wpływa na codzienne życie naszych dzieci, rodzin i społeczności. Zajęcie się tą kwestią jest niezbędne do stworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska dla naszej młodzieży. (...) Serce pęka, gdy widzę, jak nastolatki, zwłaszcza dziewczęta, zmagają się z przytłaczającymi wyzwaniami, jakie stwarzają złe treści w Internecie, takie jak deepfake. To toksyczne środowisko może być poważnie szkodliwe. Musimy priorytetowo potraktować ich dobro, wyposażając ich we wsparcie i narzędzia niezbędne do poruszania się po tym wrogim krajobrazie cyfrowym

– apelowała Melania.

Melania Trump - od modelki do pierwszej damy USA

Melania Trump (z domu Melanija Knavs) urodziła się 26 kwietnia 1970 roku w Sevnicy, niewielkim miasteczku w Jugosławii (obecnie Słowenia). W wieku 16 lat rozpoczęła karierę modelki, a dwa lata później podpisała kontrakt z agencją w Mediolanie. Pracowała dla prestiżowych magazynów, takich jak Vogue, Harper’s Bazaar i Vanity Fair. U szczytu kariery modelki Melania Trump nie unikała nagich sesji. Jedna z nich odbyła się nawet na pokładzie prywatnego odrzutowca należącego do Donalda Trumpa.

Melania poznała Donalda Trumpa w 1998 roku na ekskluzywnej imprezie w Nowym Jorku. Mimo że początkowo nie była przekonana do jego zalotów, para szybko się zbliżyła. W 2004 roku Trump oświadczył się pierścionkiem wartym 1,5 mln dolarów. Ich ślub w 2005 roku odbył się z wielką pompą na Florydzie. Gośćmi byli m.in. Bill i Hillary Clinton. Rok później na świat przyszedł ich syn, Barron Trump.

Po wygranej Trumpa w 2016 roku Melania została pierwszą damą USA. Nie przeprowadziła się jednak od razu do Białego Domu – przez pierwsze miesiące mieszkała w Trump Tower w Nowym Jorku, by syn prezydenckiej pary Barron mógł dokończyć rok szkolny. Unikała też publicznych wystąpień u boku męża, zajęła się za to działalnością charytatywną.

Działalność charytatywna Melanii Trump

W 2018 roku ogłosiła swoją autorską kampanię społeczną "Be Best", skupiającą się na dobrostanie dzieci, walce z cyberprzemocą i wsparciu zdrowia psychicznego najmłodszych. Choć inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem, nie obyło się bez kontrowersji. Krytycy zwracali uwagę, że jej mąż często stosował agresywny język w mediach społecznościowych.

Choć przez lata unikała publicznych wystąpień, jej najnowszy apel w Kongresie pokazuje, że Melania wciąż chce mieć wpływ na społeczeństwo. Czy to początek nowej roli pierwszej damy? A może początek politycznej kariery Melanii Trump? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – jej głos ponownie stał się słyszalny.

Na czym polega deep fake?

Deepfake to technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe do tworzenia realistycznych, ale fałszywych obrazów, nagrań wideo i dźwięku. Dzięki niej można na przykład sprawić, że ktoś wygląda, mówi lub robi coś, czego nigdy nie powiedział ani nie zrobił.

Jak działa deepfake?

Deepfaki powstają dzięki sieciom neuronowym, zwłaszcza algorytmom zwanym GAN. AI analizuje setki zdjęć i nagrań danej osoby, a następnie generuje hiperrealistyczne materiały, które mogą wyglądać jak prawdziwe.

Sposoby wykorzystania deepfake'ów:

Fałszywe informacje – polityczne manipulacje i fake newsy.

Oszustwa finansowe – podszywanie się pod celebrytów lub biznesmenów.

Deepfake pornografia – tworzenie fałszywych materiałów kompromitujących osoby publiczne lub prywatne.

W 2019 roku aktorka Scarlett Johansson ostrzegała, że jej twarz została wykorzystana w deepfake’owej pornografii bez jej zgody. Podobne sytuacje dotknęły inne gwiazdy, jak Emma Watson czy Gal Gadot. To jeden z powodów, dla których powstają ustawy, takie jak "Take It Down", wspierana przez Melanię Trump.

