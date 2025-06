Papież w puchówce, fałszywy Brad Pitt! Władze ruszają na wojnę z deepfake

"The Guardian": W Danii ruszają prace nad przepisami, które mają zapobiegać nadużywaniu technologii deepfake

W 2023 roku zdjęcie papieża Franciszka w kosmicznej, białej kurtce puchowej zrobiło furorę w sieci. Ale szybko się okazało, że próżno jej szukać w papieskiej szafie, bo to tylko wytwór sztucznej inteligencji. Potem osoba z twarzą Brada Pitta uwodziła w sieci pewną kobietę z Francji i wyłudziła od niej fortunę, błagając o pieniądze na leczenie raka. W internecie było widać Brada Pitta, choć w rzeczywistości aktor nie miał z tym wszystkim nic wspólnego - Francuzka uwierzyła i straciła majątek. Technologia deepfake sprawia, że filmy przestały być niezbitym dowodem na to, że coś naprawdę się wydarzyło. Nie trzeba już być specjalistą najwyższej klasy, by wrzucać do sieci filmy czy zdjęcia pokazujące, jak dowolna osoba robi dowolną rzecz. Na przykład jest papieżem Franciszkiem i nosi wielką białą puchówkę lub jest Bradem Pittem i wyznaje miłość, a potem prosi o pieniądze. W Danii trwają prace nad przepisami, które w zamiarze mają ukrócić takie działania - pisze "The Guardian".

Duńczycy nie będą padać ofiarami deep fake'ów? Obywatele mają zyskać wyłączne prawa do swojego głosu czy twarzy

Rząd duński ogłosił, że planuje nowelizację ustawy o prawie autorskim, by dostosować ją do epoki AI i zabezpieczyć obywateli przed nielegalnym wykorzystaniem ich wizerunku i głosu, tworzonymi przez sztuczną inteligencję. Jak zapowiedział minister kultury Jakob Engel-Schmidt, projekt ustawy ma być gotowy do konsultacji jeszcze przed letnią przerwą parlamentarną, a jesienią odbędzie się głosowanie posłów. - W projekcie ustawy wyraźnie mówimy: każdy ma prawo do swojego ciała, swojego głosu i swojej twarzy. Obecne prawo nie chroni ludzi wystarczająco przed AI. Ludzi można „przepuścić przez cyfrową kopiarkę” i wykorzystać do różnych celów. Na to się nie godzę — powiedział Engel-Schmidt w rozmowie z „The Guardian”. Po wejściu przepisów w życie, będzie można żądać od platform internetowych usunięcia treści zawierających realistyczne, cyfrowe imitacje wyglądu lub głosu danej osoby, jeżeli powstały one bez zgody tej osoby.

AI-generated image of Pope Francis goes viral online. pic.twitter.com/ap7N099wpy— Daily Loud (@DailyLoud) March 25, 2023

non french oomfs you’re missing out on an insane documentary that came out today where a woman was scammed (MORE THAN 800K😭) by a brad pitt impersonator and THIS was the type of pictures he’d send her 😭 pic.twitter.com/wQcufl4P9c— alex ˚✧₊ (@shoyobito) January 12, 2025

