Zbrodnia w Wielkiej Brytanii. Polka Karolina Ż. oskarżona o zabójstwo chłopca

Polka oskarżona o dokonanie okrutnej zbrodni w Wielkiej Brytanii! PAP podaje, że w czwartek (29 sierpnia) w walijskim mieście Swansea zginął 6-letni chłopiec. Alexander nie zmarł śmiercią naturalną, lecz został zamordowany. O to zabójstwo oskarżona została 41-letnia Karolina Ż. Dodatkowo kobieta ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa 67-letniego mężczyzny. Nie wiadomo, kim jest niedoszła ofiara Karoliny Ż., ani jakie relacje ich łączyły. To ma zostać dopiero ustalone w trakcie prowadzonego postępowania.

Choć do tragicznego zdarzenia doszło kilka dni temu, policja poinformowała o nim dopiero wieczorem w niedzielę, 1 września. Poniżej dalsza część artykułu.

Zamordowany Alexander to syn Karoliny Ż.?

W poniedziałek, 2 września Karolina Ż. stanie przed sądem magistrackim w Swansea na wstępnym posiedzeniu, które sprowadzać się będzie do potwierdzenia jej tożsamości i adresu oraz wyznaczenia dalszych czynności w procesie. Na ten moment policja jeszcze nie potwierdza, że chłopiec był synem 41-letniej kobiety. Wskazuje na to jednak fakt, że oboje nosili to samo nazwisko i mieszkali w tym samym domu.

