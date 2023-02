Cody Longo nie żyje. Amerykański aktor miał 34 lata. Zatruł się alkoholem

Cody Longo urodził się 4 marca 1988 roku w stanie Kolorado. W amerykańskich produkcjach występował od ponad piętnastu lat. Jego najbardziej znane role to Eddie Duran in w serialu "W sercu Hollywood" oraz Nikki Alamain w serialu "Days of our Lives". Cody Longo był nie tylko aktorem, ale też zapalonym muzykiem i autorem tekstów. Czasami występował jako Cody Anthony. Gwiazdor zmarł 8 lutego we śnie, prawdopodobnie z powodu przypadkowego zatrucia alkoholem. Taką informację przekazał w rozmowie z "Washington Post" jego agent Alex Gittelson. W ostatnich latach Cody Longo zmagał się z alkoholizmem.

- Cody był całym naszym światem - przekazała w oświadczeniu Stephanie Longo, żona aktora. - Dzieci i ja jesteśmy zdruzgotani. Był najlepszym tatą i najlepszym ojcem. Zawsze będziemy za tobą tęsknić i Cię kochać - dodała. Cody Longo i jego żona Stephanie mieli troje dzieci w wieku 7 lat, 5 lat i roku. W 2020 r. Longo został aresztowany i oskarżony o przestępstwo napaści seksualnej na dziecko. Media donosiły również, że został oskarżony o przemoc domową w związku z innym incydentem z udziałem jego żony w tym samym roku. Oba te zarzuty miały zostać oddalone.

