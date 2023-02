Znany aktor demaskuje księcia Harry'ego: "Wiem, z kim stracił dziewictwo. Jest inaczej niż mówi"

Książę Harry bez cenzury

Książę Harry zdaje się nie mieć żadnych hamulców. Jego książka "Spare", która - zgodnie z komunikatem wydawcy - jest najszybciej sprzedającą się pozycją w kategorii non-fiction w historii Wielkiej Brytanii, pełna jest nieprawdopodobnie intymnych wynurzeń syna króla Karola III. Można w niej między innymi przeczytać, że w czasie ślubu Williama i Kate, Harry miał odmrożonego penisa, że w rocznicę śmierci księżnej Diany umówił się na dziki seks z Meghan Markle, że jako 17-latek zażywał kokainę. Jednym z ciekawszych wątków jest ten, który dotyczy "pierwszego razu" księcia. Zgodnie z tym, co napisał w książce, "stał się mężczyzną na polu za pubem dzięki mocno starszej od siebie kobiecie, która traktowała go jak ogiera i dawała mu klapsy".

Harry miał romans z Liz Hurley?

Plotka głosiła, że Harry'ego mogła rozdziewiczyć słynna aktorka, dziś 57-letnia Elizabeth Hurley. Ona jednak wszystkiemu zaprzeczyła. "Ja? Nie. Jestem niewinna. Ha! Nie, to nie byłam ja. Absolutnie nie" - skomentowała sensacyjne doniesienia. Tymczasem okazuje się, że wiele na temat inicjacji seksualnej potomka brytyjksiego króla wie aktor Rupert Everett (63 l.). Zarzuca Harry'emu kłamstwo. "Wiem, kim jest kobieta, z którą stracił dziewictwo. I nie było to za pubem. I nie było to w tym kraju" - powiedział dla "The Telegraph Magazine". Skąd on to wie? Tego nie wyjawia.

Actor Rupert Everett teases that he knows who Prince Harry lost his virginity to https://t.co/IqBrQsdfpL— Daily Mail US (@DailyMail) February 2, 2023

Sonda Czy uważasz, że książę Harry się kompromituje? Tak Nie Nie mam zdania