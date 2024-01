Nie żyje Cindy Morgan. Gwiazda kina zmarła w samotności. Miała polskie korzenie i wystąpiła w wielkim klasyku

Nie żyje aktorka Cindy Morgan. Gwiazda zmarła w samotności

Nie żyje Cindy Morgan. Cindy Morgan, a właściwie Cynthia Ann Cichorski, była amerykańską aktorką o polsko-niemieckich korzeniach. Urodziła się 29 września 1954 roku w Chicago, mieście popularnym wśród amerykańskiej Polonii.

O zgonie aktorki jako pierwszy poinformował magazyn "People". Szeryf hrabstwa Palm Springs potwierdził śmierć Cindy Morga w jej domu w mieście Lake Worth Beatch w stanie Floryda. Pomimo wykluczenia udziału osób trzecich, szczegóły śmierci Cindy Morgan są co najmniej przykre.

Amerykańska aktorka ostatni raz była widziana żywa 19 grudnia 2023 roku. Dopiero po powrocie jej współlokatorki w dniu 30 grudnia odkryto, że wydarzyła się tragedia. Przyjaciółka Cindy Morgan weszła do mieszania i podeszła do jej drzwi. Nie usłyszała odpowiedzi na pukanie, poczuła za to "okropny odór" i zawiadomiła służby. Niestety, gwiazda kina zmarła w samotności i nikt w porę nie zauważył jej zgonu.

Kim była Cindy Morgan?

Ukończyła 12 lat edukacji w katolickich szkołach, a później wybrała studia na kierunku komunikacja w Northern Illinois University, gdzie była DJ-ką w radiu na kampusie. Już wtedy swoją przyszłość wiązała z mediami.

Po ukończeniu szkoły rozpoczęła pracę w telewizji w Rockford w stanie Illinois i została pogodynką, jednocześnie wciąż dorabiając w lokalnej rock-owej stacji radiowej.

W 1978 roku przeprowadziła się do Los Angeles z zamiarem rozpoczęcia kariery aktorskiej. Jedną z jej pierwszych ról była Lacey Underall, seks-bomba w komedii "Caddyshack" w 1980 roku. Kolejną produkcją był hit "Tron" z 1982 roku, który stał się klasyką filmów science fiction i był to jeden z pierwszych filmów, w których użyto efektów komputerowych. Cindy Morgan na swoim koncie miała również filmy "American Gigolo", "The Midnight Our", "Galaxis", "Amanda & the Alien" oraz produkcje telewizyjne jak "The Love Boat", "Vegas", "Beverly Hills Bunts", "The Larry Sanders Show", "Falcon Crest".

Po 1995 roku usunęła się w cień reflektorów i występowała w produkcjach tylko okazjonalnie. Ukrywała swoje życie prywatne, wiadomo o niej, że rozwiodła się z Townesem Van Zandtem, amerykańskim piosenkarzem. Nie mieli dzieci.