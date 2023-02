Putinometr dotarł do końca

Zmarł Jensen Panettiere. Miał znaną siostrę

Smutne wieści płyną z USA. W minioną niedzielę zmarł Jensen Panettiere, 28-letni gwiazdor filmów dziecięcych, znany z takich produkcji, jak np. "The Perfect Game", "The Walking Dead", czy z filmów Disneya. Martwego aktora znaleziono w jego mieszkaniu w Nyack w stanie Nowy Jork, niedaleko Palisades, w którym się wychowywał. Służby odnalazły go w niedzielne popołudnie, od razu wykluczono udział osób trzecich w jego śmierci. Na razie policja nie podaje oficjalnej przyczyny zgonu aktora, jednak źródła, na które powołuje się m.in. "Daily Mail" donoszą, że w ostatnim czasie Jensen walczył z "silnymi lękami i depresją".

Nie żyje dziecięcy aktor. Był szwagrem Kliczki

28-latek był bratem starszej od siebie o pięć lat Hayden, która także jest aktorką oraz aktywistką. Głośno było również o jej burzliwym związku z Wołodymyrem Kliczką, bratem słynnego boksera, a aktualnie mera Kijowa, Witalija Kliczki. Hayden była z nim dwukrotnie, doczekali się wspólnie 9-letniej w tej chwili córki, Kai Evdokii Kliczko.

🔔 | Disney and Nickelodeon star Jansen Panettiere has died aged 28 More below 👇 pic.twitter.com/9FbiM5POsJ— Tyla (@Tyla) February 21, 2023

