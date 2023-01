i Autor: East News Nie żyje jedna z supermodelek wszech czasów. Grała w teledysku George'a Michaela [GALERIA]

Smutna wiadomość

Nie żyje jedna z supermodelek wszech czasów. Grała w teledysku George'a Michaela [GALERIA]

Zmarła Tatjana Patitz. Urodzona w Niemczech gwiazda zaliczała się do grona najważniejszych modelek lat 80. i 90. To właśnie ona wraz z Naomi Campbell, Cindy Crafword i Lindą Evangelistą wystąpiły w słynnym teledysku George'a Michaela "Freedom". Patitz żegnają koleżanki z branży. "Czuję, jakbyśmy razem dorastały, ogromna strata". Modelka miała 56 lat. Co się stało?