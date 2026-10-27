Nie żyje królewski ogrodnik! Zginął przygnieciony przez drzewo

Tragiczna śmierć Richarda Bainesa w Szkocji. Na ogrodnika spadło drzewo

Ten tragiczny wypadek wydarzył się w niedzielę, 25 października, mniej więcej o godzinie 10.30 w rejonie szkockiego Castle Douglas. Ceniony ogrodnik Richard Baines (+60 l.) przechadzał się niedaleko swojego domu, gdy nagle wiatr przewrócił drzewo, a ono spadło prosto na mężczyznę. Obrażenia odniesione przez 60-latla były poważne i lekarze musieli stwierdzić zgon na miejscu zdarzenia.

„The Sun” przypomina, że tragicznie zmarły ogrodnik przez długi czas zarządzał Logan Botanic Garden, stanowiącym część Królewskiego Ogrodu Botanicznego w Edynburgu. Oficjalny patronat nad nim sprawuje król Karol III.

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Królewski Ogród Botaniczny w Edynburgu żegna Richarda Bainesa

Nagłe odejście 60-latka wywołało ogromny smutek wśród jego kolegów z pracy. David Knott , dyrektor do spraw ogrodnictwa w Królewskim Ogrodzie Botanicznym w Edynburgu zaznaczył, że Richard Baines był bardzo zaangażowany w pracę. To w dużej mierze dzięki niemu w 2021 roku ogród uzyskał tytuł najlepszego na terenie całej Wielkiej Brytanii.

Ogrodnik brał także udział w ekspedycjach naukowych na Wyspy Kanaryjskie, do Wietnamu i Chin. Wyprawy te zaowocowały odnalezieniem nieznanych wcześniej roślin, w tym siedmiu gatunków uznanych za zupełnie nowe dla świata nauki.

„Jego wkład w rozwój ogrodu Logan i całego Królewskiego Ogrodu Botanicznego w Edynburgu był nieoceniony. Wielu osobom będzie go bardzo brakowało” – przekazał David Knott.

Richard Baines, 60, was fatally injured in the Castle Douglas area of Dumfries and Galloway on Sunday. Mr Baines was the curator of Logan Botanic Garden, a regional garden of the Royal Botanic Garden Edinburgh (RBGE). David Knott, director of horticulture at RGBE, said Mr Baines was hit while walking near his home. 🇬🇧 https://t.co/o2cExttXk6— British Scope (@BritishScope) October 26, 2026

Burza Boelo w Wielkiej Brytanii. Tragiczny bilans żywiołu

Szkocki ogrodnik to niejedyna śmiertelna ofiara załamania pogody na Wyspach Brytyjskich. W stolicy kraju, Londynie, życie stracił około 20-letni mężczyzna, gdy na jego auto runęło drzewo.

Porywy wiatru dochodzące do około 135 km/h wyrywały drzewa i niszczyły domy. Blisko 160 tysięcy odbiorców zostało odciętych od prądu, a położona w Szkocji miejscowość Largs została zalana.

Szkockie służby policyjne przekazały w komunikacie, że w sprawie śmierci 60-letniego ogrodnika wykluczono udział osób trzecich.