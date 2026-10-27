Królowa runęła na ziemię na oczach tłumu! Wszystko się nagrało

Królowa Hiszpanii runęła na pokład łodzi! Wszystko się nagrało

Królowa wywinęła orła na łodzi! Do niecodziennego zdarzenia doszło w sobotę, 24 października, w miejscowości Llanes w Asturii na północy Hiszpanii. Król Filip VI i królowa Letycja przyjechali tam razem z córkami, 20-letnią księżniczką Leonor oraz 19-letnią infantką Sofią.

Rodzina królewska odwiedzała miejscowych rybaków w związku z uroczystościami towarzyszącymi wręczeniu Nagród Księżnej Asturii. W pewnym momencie wszyscy weszli na pokład łodzi rybackiej „Nuevo Sandra María”, aby poznać pracę rybaków.

Królowa Letycja nagle straciła równowagę. Córki ruszyły na pomoc

Jak opisuje magazyn „Hola!”, do wypadku doszło, gdy królowa przygotowywała się do zejścia z łodzi. Jednostka kołysała się na wodzie, a pokład, jak to na kutrze, był mokry i śliski.

W pewnej chwili Letycja straciła równowagę i przewróciła się do tyłu. Osoby stojące w pobliżu natychmiast podeszły, aby pomóc jej wstać. Zareagowały również obie córki królewskiej pary.

Na szczęście królowa szybko podniosła się z pokładu i wyglądało na to, że nie odniosła żadnych obrażeń. Po zejściu na ląd uniosła nawet ręce do góry, dając zgromadzonym do zrozumienia, że wszystko jest w porządku.

Uwagę zwróciła także reakcja młodszej córki, Sofii. Jak relacjonuje „Hola!”, roześmiała się, obserwując, jak jej matka próbuje utrzymać równowagę na kołyszącej się łodzi. Nagranie tej sytuacji szybko zaczęło krążyć w internecie. Mimo nieprzyjemnej przygody Letycja nie przerwała wizyty.

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La Reina sufre una aparatosa caída sin importancia durante la visita a Llanes 👑 Doña Letizia se ha resbalado en la cubierta y ha llegado a caer, pero se ha levantado rápidamente 💥 La aparatosa caída aparentemente no ha tenido importancia porque la Reina ha continuado la visita con normalidad Fuente: RTPA— El Debate (@eldebate_com) October 24, 2026