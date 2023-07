Nie żyje Milan Kundera. Po 40 latach przywrócili mu obywatelstwo. Pisarz miał 94 lata

Zmarł Milan Kundera, autor "Nieznośnej lekkości bytu"

Milan Kundera urodził się w czeskim Brnie. Zadebiutował w 1953 roku, w wieku 24 lat, wydając zbiór wierszy "Człowiek rozprzestrzenia ogród", utrzymany w obowiązującej wówczas konwencji realizmu socjalistycznego. Szybko jednak porzucił poezję na rzecz prozy - i to właśnie ona uczyniła go sławnym. Miejsce wśród najwybitniejszych czeskich pisarzy zapewniła mu powieść "Żart" (1967), w której rozliczał się z czechosłowackim stalinizmem.

Milan Kundera - z Czech do Francji

W 1975 roku wyemigrował do Francji, gdzie żył, pisał i publikował. To ostatnie robił wyłącznie po francusku. Osobiste doświadczenia pisarza z komunistycznym totalitaryzmem i stłumieniem w 1968 roku Praskiej Wiosny znalazły odzwierciedlenie w dwóch emigracyjnych powieściach: "Księdze śmiechu i zapomnienia" oraz "Nieznośnej lekkości bytu" (1984). Ta ostatnia uczyniła go jednym z najważniejszych i najsłynniejszych pisarzy. Jak przypomina PAP, w 2019 roku literatowi przywrócono czeskie obywatelstwo, odebrane mu 40 lat wcześniej przez władze komunistycznej Czechosłowacji. Kundera zmarł 12 lipca w wieku 94 lat. Przyczyny jego śmierci nie podano.

Milan Kundera, a great novelist, diedRest in peace, master pic.twitter.com/jMM5CpVtuT— Bohdana Neborak 🇺🇦 (@BohdanaNeborak) July 12, 2023

