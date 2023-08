Nie żyje William Friedkin. Był laureatem Oscara i reżyserem "Egzorcysty"

Zmarł William Friedkin, amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Informację o jego śmierci podał portal Variety, powołując się na żonę artysty. Jak przypomina PAP, Friedkin debiutował komedią muzyczną „Good Times” z Sonnym Bono i Cher w 1967 r., potem jednak nakręcił jedne z najbardziej kontrowersyjnych filmów w historii kina. To on był reżyserem "Egzorcysty", filmu który stał się klasyką kina grozy. Oscara przyniósł mu inny film. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej uhonorowała go statuetką za reżyserię "Francuskiego łącznika". Friedkin zmarł na trzy tygodnie przed 88. urodzinami. We wrześniu na festiwalu filmowym w Wenecji ma się odbyć premiera najnowszego filmu Williama Friedkina, w którym występuje między innymi Kiefer Sutherland.

Życie prywatne Williama Friedkina. Był czterokrotnie żonaty

Reżyser był 4-krotnie żonaty i 3-krotnie rozwiedziony. Na początku lat 70. związany był z Kitty Hawks (ur. 1946), córką reżysera Howarda Hawksa. W latach 1972-76 pozostawał w nieformalnym związku z tancerką i choreografką Jennifer Nairn-Smith, z którą miał syna Cedrica (ur. 1976). Następnie przez 2 lata (1977-79) był mężem francuskiej aktorki Jeanne Moreau. Jego drugą żoną została aktorka Lesley-Anne Down, która urodziła mu syna Jacka (ur. 1983). Od 1991 był w czwartym związku małżeńskim z producentką filmową Sherry Lansing.

