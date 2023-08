Władimir Putin zażądał rozwodu! Koniec małżeństwa, wszystko przez wpisy w internecie!

Ksenia Szojgu i Aleksiej Stolarow poznali się w 2019 roku (para ma córeczkę Milanę, urodzoną we wrześniu 2021 roku). 33-latek jest jednym z najbardziej znanych rosyjskich instruktorów fitness, który ma prawie 800 tysięcy followersów na Instagramie. Większość jego produkcji dotyczy sportu, survivalu oraz odchudzania. Mężczyzna na swoim profilu nie udziela się jednak wyłącznie w tej tematyce, co sprowadziło na jego głowę poważne problemy. Stolarow w ostatnim czasie zdecydował się kilkukrotnie skrytykować otwarcie rosyjską bandycką napaść na Ukrainę. Jego antywojenne wpisy miały bardzo nie spodobać się samemu Władimirowi Putinowi, który według dziennika, zaczął mocno naciskać na zakończenie związku córki jednego ze swoich kluczowych ministrów z "antywojennym influencerem".

Jak dodaje "Daily Mail", Stoliarow już wcześniej znalazł się również na celowniku Jewigienija Prigożyna z Grupy Wagnera, który domagał się, by zięć ministra obrony został zmobilizowany i trafił na front. Według brytyjskiego dziennika Putin dwa razy kazał ministrowi Szojgu "uciszyć zięcia", a gdy to nie przyniosło rezultatów, zdecydował się nakazać ich rozwód (o tym, że ich małżeństwo nagle się rozpadło para poinformowała publicznie podczas jednego z wywiadów dla telewizji).

Kim jest Ksenia Szojgu?

Ksenia Szojgu to córka rosyjskiego ministra obrony. Portal tvn24.pl informuje, że od początku wojny media donoszą o przepychu, w jakim żyje 31-latka. Jednym z elementów jej luksusowego stylu życia jest dom w stylu chińskiej pagody, wybudowany w prestiżowej miejscowości Barwicha pod Moskwą (posiadłość ma tam również Władimir Putin). Nieruchomość została ujawniona przez rosyjską opozycję, a jej wartość w 2015 roku była szacowana na 18 milionów dolarów.

Ksenia rzadko odnosi się do działań Rosji w Ukrainie - a jeśli już to robi, to za każdym razem podkreśla, że jej wiara w to, co mówi Kreml, jest niezachwiana. Inwazję na Ukrainę nazywa "środkiem ekstremalnym, oznaczającym, że nie było innego wyjścia".

Obecnie konto Kseni na Instagramie jest prywatne (wcześniej było publiczne, ale po 24 lutego celebrytka wyłączyła możliwość komentowania).

Kobieta ma dobrze płatną posadę w firmie mającej powiązania z Kremlem. W jej przypadku to Gazprombank, który jest jednym z głównych kanałów płatności za rosyjską ropę i gaz. Jakie stanowisko zajmuje tam córka ministra obrony, nie ujawniono.

