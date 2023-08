Sobowtór Putina przejął władzę w Rosji? Może zdecydować o umowie zbożowej

Sobowtór Putina ma coraz więcej władzy. General SVR: Prawdziwy Putin wyśle do Turcji swojego dublera na negocjacje z Erdoganem

Kwestia tego, czy Władimir Putin ma sobowtóra, była już omawiana wielokrotnie, także na wysokich szczeblach ukraińskiej władzy, której przedstawiciele otwarcie mówili w wywiadach, że dublerów dyktatora jest kilku. A według słynnego profilu w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za byłych agentów mających nadal swoje źródła na Kremlu, jeden z sobowtórów wysuwa się na prowadzenie i jak tak dalej pójdzie, wygryzie nie tylko innych dublerów, ale także oryginał. "Według samego Putina i jego otoczenia sobowtór ma się świetnie i teraz mają w planach 'wypróbowanie' go na kilku oficjalnych zagranicznych wyjazdach" - pisał niedawno General SVR. Teraz podaje kolejne informacje o ambitnym dublerze. Podobno wobec nacisków Recepa Erdogana, by osobiście spotkać się w Turcji z Putinem i porozmawiać o reaktywacji umowy zbożowej, najpewniej negocjacje czekają sobowtóra, a nie prawdziwego prezydenta. Według General SVR Erdogan niedawno zadzwonił do Putina. "Prezydenta Turcji interesowała możliwość powrotu Rosji do umowy zbożowej (...). Putin próbował rozpocząć targowanie się z pozycji urażonej wielkości, ale bardzo szybko znalazł się w roli petenta" - czytamy na profilu General SVR na Instagramie. "Putin ze względów zdrowotnych nie może teraz odbywać zagranicznych wizyt i osobiście brać udziału w długich i wyczerpujących negocjacjach, nie odważy się też wysłać swojego sobowtóra na 'rozerwanie' tak doświadczonemu politykowi jak Erdogan" - pisze dalej autor tekstu. Jednak Erdogan naciska i może się to skończyć wysłaniem sobowtóra.

"Putin z dużym prawdopodobieństwem wyjdzie z tej sytuacji, wysyłając niedostatecznie przygotowanego sobowtóra"

"Główne atuty na tym etapie są w rękach Erdogana, a jego stanowisko i żądania osobistych negocjacji w jak najkrótszym czasie wyglądają bardzo przekonująco, więc Putin z dużym prawdopodobieństwem wyjdzie z tej sytuacji, wysyłając niedostatecznie przygotowanego sobowtóra (...) Dubler prezydenta Rosji radzi sobie coraz lepiej, biorąc udział w różnych wydarzeniach w imieniu Putina" - dodaje General SVR, jednak precyzuje, że Putin może też zdecydować się polecieć samodzielnie, ale to wiąże się z ryzykiem. Tymczasem sobowtór jest coraz bardziej aktywny na zebraniach. "W otoczeniu Putina ci, którzy są świadomi sytuacji z sobowtórem, obawiają się niekontrolowanych inicjatyw pochodzących od sobowtóra i uważają, że ryzykuje on zdradą takim zachowaniem" - pisze General SVR.

Sonda Czy Putin ma pełną kontrole nad służbami specjalnymi? TAK NIE NIE MAM POJĘCIA