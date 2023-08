i Autor: screen/youtube.com/BBC

putin nie będzie zadowolony

Rzecznik Kremla odpalił prawdziwą bombę! Wielka burza, szybko korekta. Doszło do pomyłki?

Dmitrij Pieskow to znany z mało dyplomatycznych i często kontrowersyjnych wypowiedzi rzecznik Kremla. W amerykańskim dzienniku "The New York Times" ukazał się w ostatnich dniach reportaż pt. "Wieczna wojna Putina", w którym przywołano właśnie jego nader nieoczywistą wypowiedź. Pieskow miał stwierdzić, że "wybory prezydenckie w Rosji nie są demokracją, lecz kosztowną biurokracją". Ponadto miał wskazać, że w kolejnych wyborach Władimir Putin zdobędzie 90 proc. głosów. Przywołane w reportażu słowa odbiły się szerokim echem i doczekały błyskawicznej reakcji Pieskowa, który zarzucił autorom... błędną interpretację.