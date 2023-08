Czy Grupa Wagnera zaatakuje Polskę? Oto opinie naukowców

Grupa Wagnera może zaatakować Polskę? Zagraniczni analitycy mówią, czy możemy spodziewać się wojny

Grupa Wagnera po przerwanym, dziwnym buncie w Rosji trafiła na Białoruś. Rozbiła tam obozowisko, a część najemników Jewgienija Prigożyna przemieściła się niedaleko Suwalszczyzny. Tymczasem Przesmyk Suwalski od wybuchu wojny na Ukrainie bywa nazywany "najbardziej niebezpiecznym miejscem świata" z uwagi na to, że gdyby ludzie Putina zdobyli ten teren, mieliby bezpośrednie połączenie Królewca z Białorusią. Wagnerowcy naprawdę mogą zaatakować nasz kraj i wywołać III wojnę światową, a może to tylko działania na postrach i wojna psychologiczna? Teraz swoją opinię na ten temat wygłosił również generał Mart de Kruif, były dowódca holenderskiej armii w rozmowie z portalem NOS.

Profesor z Bonn: "Rosja może chcieć sprawdzić, jak zareaguje Polska, jeśli wagnerowcy przekroczą granicę". ISW: Poważnej ofensywy nie będzie

Na szczęście holenderski generał jest zdania, że inwazji militarnej na Polskę nie będzie. "To nie ma znaczenia militarnego, jest to jednak rozgrywka na politycznej szachownicy" – uważa generał Mart de Kruif. Jak dodał, celem Rosji jest m.in. "wywołanie zamieszanie u przeciwnika". W podobnym tonie wypowiadają się analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). "Nic nie wskazuje na to, by bojownicy Wagnera na Białorusi mieli ciężką broń do poważnej ofensywy przeciwko Ukrainie lub Polsce" – piszą w swoim raporcie. Z drugiej strony w rozmowie z NOS prof. Andreas Heinemann-Gruedera z Międzynarodowego Centrum Badań nad Konfliktami w Bonn powiedział: "Rosja może chcieć sprawdzić, jak zareaguje Polska, jeśli wagnerowcy przekroczą granicę". "W przeszłości Rosja robiła to samolotami, naruszając przestrzeń powietrzną NATO, spodziewam się, że żołnierze Grupy Wagnera mogą to zrobić na lądzie" – dodał ekspert.

