Ujawniono szczegóły pogrzebu Sinead O'Connor. Nietypowe zaproszenie od rodziny zmarłej

O śmierci 56-letniej irlandzkiej piosenkarki poinformował w środę (26 lipca) portal dziennika „Irish Times”. Sinead O'Connor była znana przede wszystkim ze słynnego, wzruszającego covera piosenki "Nothing Compares 2 U". Już w 1992 roku odważnie protestowała przeciwko pedofilii w Kościele, drąc na scenie zdjęcie Jana Pawła II. Irlandka w 2018 roku przeszła na islam i zmieniła nazwisko na Shuhada Sadaqat, nadal jednak występowała jako Sinead O'Connor.

Jaka była przyczyna śmierci wokalistki? Tej nie podano do publicznej informacji. Wskazano jedynie, że nic jednak nie wskazuje na działanie osób trzecich Warto pamiętać, że artystka od lat zmagała się z problemami psychicznymi. Wielokrotnie publicznie opowiadała m.in. o życiu z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD) oraz zaburzeniach osobowości typu borderline. Ogromnym wstrząsem było dla niej samobójstwo jej nastoletniego syna w styczniu 2022 r.

Pogrzeb Sinead O'Connor

Ostatnia droga irlandzkiej wokalistki odbędzie się już we wtorek 8 sierpnia na terenie hrabstwa Wicklow na wschodnim wybrzeżu Irlandii. Orszak ma przebyć drogę wzdłuż wybrzeża w mieście Bray (20 km od Dublina), zaczynając od Harbour Bar i kontynuując na drugim końcu Strand Road, gdzie mieści się dom artystki, w którym mieszkała 15 lat. O ile sam pogrzeb ma mieć charakter prywatny, to rodzina zmarłych wystosowała apel do wszystkich chętnych, którzy chcą jej towarzyszyć w tej drodze. Namawiają oni wszystkich do ustawiania się wzdłuż drogi, którą ma przebyć orszak. Jak napisano:

Sinead uwielbiała mieszkać w Bray i mieszkających tam ludzi

