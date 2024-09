Nie żyje wielka gwiazda Hollywood i legenda country. Kris Kristofferson zmarł na Hawajach

To jedno z najsłynniejszych nazwisk Hollywood i sceny country. Kris Kristofferson był legendą - kompozytorem, piosenkarzem oraz znakomitym aktorem filmowym. W niedzielę, 29 września, jego rzeczniczka Ebie McFarland poinformowała media, że artysta zmarł w sobotę, w wieku 88 lat. "Odszedł w swoim domu, na hawajskiej wyspie Maui" - przekazała. Nie podała jednak informacji o przyczynie śmierci gwiazdy. Wiadomo natomiast, że od około siedemdziesiątego roku życia Kris Kristofferson zmagał się z postępującymi zanikami pamięci.

Nie żyje Kris Kristofferson. Kultowe hity, kultowe role

Cały świat country pozostaje w żałobie. Jak przypomina PAP, do najsłynniejszych utworów muzyka należą m.in. "Help Me Make It Through te Night", która zdobyła nagrodę Grammy, "For the Good Times" i "Sunday Mornin' Comin' Down". To również on był autorem największego hitu swej przyjaciółki Janis Joplin "Me and Bobby McGee". W połowie lat 80. ubiegłego wieku dołączył do innych artystów muzyki country Waylona Jenningsa, Williego Nelsona i Johnny’ego Casha, tworząc supergrupę The Highwaymen.

Kristofferson był też znanym i popularnym aktorem. Wystąpił m.in. w takich filmach jak "Alicja już tu nie mieszka" z 1974 roku, w reżyserii Martina Scorsese, w którym partnerował Ellen Burstyn. To on zagrał w oryginalnej wersji filmu "Narodziny gwiazdy" z 1976 r. razem z Barbrą Streisand. Wystąpił też w kultowym już "Konwoju" z 1978 r., w reżyserii Sama Peckinpaha, w którym z kolei grał rolę zbuntowanego kierowcy ciężarówki uciekającego przed lokalnym szeryfem.

Kris Kristofferson nie żyje. Zaczynał od bycia woźnym

Muzyka country nie była pierwszym wyborem Kristoffersona. "The Sun" przypomina, że ukończył elitarną szkołę Ranger School, gdzie nauczył się pilotować śmigłowce i osiągnął stopień kapitana. "Po przeprowadzce do Nashville w 1965 roku Kristofferson został woźnym w studiu Columbia Records, ponieważ dawało mu to szansę na zaproponowanie swoich piosenek wielkim gwiazdom nagrywającym tam swoje materiały. I choć aż do 33. roku życia nie nagrał żadnej płyty, stał się jedną z najsłynniejszych gwiazd muzyki country".

Kris Kristofferson passed away peacefully in his home in Maui, Hawaii on Saturday, September 28. He was 88 years old. pic.twitter.com/MdBYe9ASZi— Country Central (@CountryCentral) September 29, 2024