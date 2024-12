Nie żyje założyciel firmy Mango! Runął w przepaść na wakacjach

Kto to może być?!

Papież zwrócił się do arcybiskupa w Rosji. Mówił o prośbie do Boga

Nie żyje hiszpański przedsiębiorca Isak Andic, założyciel i właściciel sieci sklepów odzieżowych Mango

Nagła śmierć sławnego potentata branży modowej! Hiszpański przedsiębiorca Isak Andic, założyciel i właściciel sieci sklepów odzieżowych Mango, runął w przepaść podczas wakacji z rodziną. Tragicznie zmarły biznesmen był najbogatszym człowiekiem w Katalonii. Miał 71 lat, wartość jego majątku szacowano na 4,5 miliarda euro. Jak podaje agencja EFE, która powołuje się na firmę Mango, Andic poślizgnął się i spadł z wysokości 150 metrów podczas górskiej wycieczki z żoną i synem w masywie Montserrat w północno-wschodniej części Hiszpanii, kilkadziesiąt kilometrów od Barcelony.

"Isak był przykładem dla nas wszystkich. Poświęcił swoje życie Mango, pozostawiając niezatarty ślad"

Firma Mango zamieściła w mediach społecznościowych pożegnanie swojego założyciela: "Z głębokim żalem informujemy o niespodziewanej śmierci Isaka Andica, naszego prezesa i założyciela Mango, w wypadku, który wydarzył się w tę sobotę. Isak był przykładem dla nas wszystkich. Poświęcił swoje życie Mango, pozostawiając niezatarty ślad dzięki swojej strategicznej wizji, inspirującemu przywództwu i niezachwianemu oddaniu wartościom, które sam zaszczepił w naszej firmie. Jego spuścizna odzwierciedla osiągnięcia projektu biznesowego naznaczonego sukcesem, a także jego ludzkie podejście, bliskość oraz troskę i uczucia, którymi zawsze się wykazywał i zawsze przekazywał całej organizacji. Jego odejście pozostawia ogromną pustkę, ale wszyscy jesteśmy w jakiś sposób jego spuścizną i świadectwem jego osiągnięć. To od nas zależy, a jest to najlepszy hołd, jaki możemy złożyć Isakowi i który spełnimy, aby sprawić, że Mango nadal będzie projektem, do którego Isak dążył i z którego byłby dumny. W tych niezwykle trudnych chwilach dzielimy ból rodziny tak, jakby był naszym własnym"

It is with deep regret that we announce the unexpected death of Isak Andic, our non-executive Chairman and founder of Mango, in an accident that occurred this Saturday.Isak has been an example for all of us. He dedicated his life to Mango, leaving an indelible mark thanks to his… pic.twitter.com/lWoayEcXEh— MANGO (@Mango) December 14, 2024

