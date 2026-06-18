Niebezpieczne zjawisko we Włoszech. Pilny komunikat do Polaków

Upały we Włoszech. Polscy turyści ostrzeżeni przez ambasadę

Polacy spędzający wakacje we Włoszech muszą być gotowi na ekstremalne warunki pogodowe. Ambasada RP w Rzymie wydała ostrzeżenie dotyczące nadchodzącej fali upałów, która przez tamtejszą prasę określana jest mianem „kopuły gorąca”. Zjawisko to spowodowane jest masami gorącego powietrza napływającego znad Sahary. Wysokie temperatury dotkną w weekend północne i środkowe regiony kraju, a także Sardynię. W tych miejscach słupki rtęci mogą poszybować nawet do 39 stopni Celsjusza. Bartosz Skwarczyński, konsul generalny RP w Rzymie, poinformował w rozmowie z PAP o akcji informacyjnej „Bezpieczne wakacje we Włoszech”. Przedstawicielstwa dyplomatyczne będą co tydzień zamieszczać wskazówki dla podróżnych. W ogłoszeniu w mediach społecznościowych polska ambasada żartobliwie zaznaczyła, że nowa włoska kopuła rozczaruje pasjonatów zabytków, bo chodzi wyłącznie o potężną falę saharyjskiego skwaru.

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Nowa, ogromna kopuła we Włoszech! Niestety, miłośnicy architektury będą zawiedzeni... „Kopuła gorąca” (Cupola di calore), utworzona przez masy zwrotnikowego powietrza znad Sahary, już w najbliższy weekend „przykryje” północne i środkowe Włochy oraz Sardynię

Polska ambasada radzi, jak radzić sobie z upałem we Włoszech

Ekstremalna pogoda to nie tylko gorące dni, ale również nieprzyjemne tropikalne noce i wysoka wilgotność powietrza. Zwiedzanie w takich warunkach wymaga ostrożności i mądrego planowania, by uniknąć problemów zdrowotnych. Podstawą jest ciągłe nawadnianie organizmu – warto pamiętać, że w wielu miastach dostępne są kraniki z bezpłatną wodą zdatną do picia. Należy chronić głowę przed słońcem i stosować mocne kremy z filtrem UV. MSZ podkreśla, że na skutki fali gorąca najbardziej narażone są dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi. W godzinach największego nasłonecznienia zalecany jest odpoczynek w cieniu. Ambasada zachęca też do śledzenia komunikatów meteorologicznych.

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