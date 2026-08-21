Niedźwiedź stanął tuż pod drzwiami domu. Naciskał klamkę jak człowiek!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-21 12:29

Rodzina z USA przeżyła nie lada zaskoczenie podczas urlopu w Gatlinburgu w stanie Tennessee. Na tarasie wynajmowanego przez nich domku pojawił się czarny niedźwiedź. Zwierzę stanęło na tylnych łapach i zupełnie jak człowiek naciskało klamkę, próbując dostać się do środka. Wszystko działo się na oczach zaszokowanych domowników, a nagranie pokazujące całe zdarzenie robi furorę w internecie.

Czarny niedźwiedź na skale. Na miniaturach obok zwierzę próbuje otworzyć drzwi do domu. O historii z USA przeczytasz w SE.
Autor: x.com; Josef_Svoboda/ Shutterstock

Niedźwiedź chciał wejść im do domu. Naciskał klamkę jak człowiek

To miały być zwyczajne wakacje, ale rodzina wynajmująca domek w Gatlinburgu w stanie Tennessee przeżyła chwile grozy. Niespodziewanie na ich tarasie pojawił się czarny niedźwiedź. W dodatku to mu nie wystarczało i wyraźnie miał apetyt na więcej. Na wideo nagranym przez będącego wtedy w środku letniskowego domku Jonathana Abrahama widać wyraźnie, jak drapieżnik staje na dwóch łapach, po czym chwyta za klamkę i próbuje otworzyć oszklone drzwi wejściowe. Kiedy ta próba się nie powiodła, spróbował swoich sił przy kolejnych drzwiach. Tuż po drugiej stronie znajdowali się turyści, którzy ze zdumieniem i śmiechem rejestrowali całe zajście. 

Sonda
Czy spotkałaś/-eś kiedyś niedźwiedzia?

Tysiące czarnych niedźwiedzi w stanie Tennessee

Z relacji, którą rodzina przedstawiła stacji Fox News, wynika, że drapieżnik na tym nie poprzestał. Później zabrał się za zaparkowany przed posesją samochód, szukając sposobu, by wejść do środka. Kiedy i to się nie udało, ostatecznie opuścił teren. Nikomu nic się nie stało.

Chociaż czarne niedźwiedzie uchodzą za najmniejszy gatunek tych zwierząt w Ameryce Północnej, ich rozmiary wciąż budzą respekt. Dorosłe sztuki dorastają do 190 cm i mogą ważyć kilkaset kilogramów. W samym stanie Tennessee populacja czarnych niedźwiedzi szacowana jest na blisko sześć tysięcy osobników. Najwięcej zamieszkuje wschodnie rejony stanu oraz tereny Great Smoky Mountains. Zwierzęta te często zapuszczają się w pobliże ludzkich osiedli, zwabione łatwo dostępnym pożywieniem z otwartych śmietników, kompostowników czy jedzenia zostawianego na zewnątrz.

Quiz o zwierzętach. Ciekawostki, o których mogłeś nie wiedzieć
Pytanie 1 z 10
Jastrzębie potrafią obracać głowy o 270 stopni
Justyna Święty-Ersetic prezentuje dzwoneczek odstraszający niedźwiedzie w japońskiej dżungli
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIEDŹWIEDŹ
ATAK NIEDŹWIEDZIA