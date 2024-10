Nietoperz zabił dziecko! "Wleciał do pokoju przez okno"

Nietoperz wleciał do sypialni w nocy i ugryzł małe dziecko. Malec zmarł. Ujawniono, że powodem zgodnu dziecka była wścieklizna

Czy to możliwe, by nietoperz zabił człowieka? Niestety tak. Dowodzi tego nieprawdopodobna tragedia, która rozegrała się we wrześniu w Kanadzie. Do szpitala trafiło tam w poważnym stanie małe dziecko. Nie ujawniono jego wieku, płci ani nazwiska. Niestety, malec zmarł, a sekcja zwłok i przesłuchanie rodziców udowodniły, że wszystkiemu winien jest jeden nietoperz. Jak to możliwe? Zwierzę dostało się do sypialni domu w Sudbury w Ontario przez otwarte okno, a potem ugryzło śpiące małe dziecko. Dr Malcolm Lock z jednostki zdrowia Haldimand-Norfolk ujawnił 2 października kanadyjskim mediom: „Obudzili się z nietoperzem w swoim pokoju. Rodzice obejrzeli dziecko, nie widzieli żadnych śladów ugryzienia, zadrapań ani śliny i nie starali się o szczepionkę przeciwko wściekliźnie”. Zapewne stało się tak dlatego, że nietoperze występujące w tym regionie mają bardzo małe zęby i niekiedy trudno jest dostrzec ślady pokąsania. To dlatego rodzice dziecka stwierdzili, niestety niesłusznie, że niepotrzebne będzie przyjęcie leku na wściekliznę.

„Niezwykle ważne jest, aby każda osoba, która miała kontakt z nietoperzami, zwróciła się o pomoc lekarską”

„Niezwykle ważne jest, aby każda osoba, która miała kontakt z nietoperzami, zwróciła się o pomoc lekarską” - podkreślił dr Malcolm Lock. Jak dodał, leczenie i szczepienie powinny zostać wdrożone szybko, nawet jeśli ślady ugryzień nie są od razu widoczne. Ontario znane jest z występowania dużej ilości nietoperzy. Szacuje się, że kilkanaście procent może być zakażonych wścieklizną. Choroba ta, jeśli nie jest w żaden sposób leczona, powoduje niemal stuprocentową śmiertelność. Podejrzenia powinny wzbudzić nietypowe zachowania u nietoperzy, zwłaszcza aktywność w ciągu dnia, siedzenie na ziemi, brak siły do lotu. Objawy wścieklizny to gorączka, bóle głowy, duszności, drgawki, napady agresji. Śmierć następuje po paru tygodniach.

Sonda Czy zaszczepiłeś już swojego pupila przeciwko wściekliźnie? Tak Nie

#REPORT: Official confirms an Ontario child died of rabies after parents find bat in room. pic.twitter.com/VEgHbpfUdW— 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) October 4, 2024

A child from the Brantford-Brant region who contracted rabies from a suspected bat bite in Northeastern Ontario in early September has died.READ MORE:https://t.co/W1fd7e9sSx— CHCH News (@CHCHNews) October 3, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wyjątkowa konwencja, większa szansa na komplet! Pytanie 1 z 10 Jarosław Kaczyński był niegdyś redaktorem naczelnym "Tygodnika Solidarność"? Tak Nie Dalej