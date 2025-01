Niewiarygodne wieści o Trumpie! Szokujące zmiany zwyczajów

Donald Trump już nie odżywia się stosami hamburgerów? Lekarze surowo mu tego zakazali! Ale pozwala sobie czasami na dietetyczne grzeszki

Agenci Secret Service wnoszący do Białego Domu naręcza charakterystycznych papierowych toreb z McDonald's, Trump zapraszający gości do stołu zastawionego Big Macami, uczta fast foodowa w samolocie i przy stole z Melanią... Zdjęcia pokazujące prezydenta pałaszującego hamburgery i frytki podczas jego poprzedniej kadencji były bardzo częste i stawały się powodem złośliwości na temat mało wyrafinowanego i zdrowego gustu polityka. Ale tuż przed kampanią wyborczą coś się zmieniło. Trump wyraźnie zaczął chudnąć, a Bloomberg News donosił, że to nie przypadek, a dieta zalecona surowo przez lekarzy Trumpa. 79-letni polityk nadal tryska energią, ale by utrzymać ten stan rzeczy, musiał coś zmienić w swojej diecie. Podobno dawno już porzucił fast foodowe uczty, a jak pisze Daily Star, od czasu do czasu pozwala sobie tylko na trochę bekonu na śniadanie, raz pozwolił też sobie na ucztę ze skrzydełkami kurczaka w prywatnym odrzutowcu. Na co dzień wybiera zupy i warzywne sałatki, a góry hamburgerów w torbach nie są już zmorą agentów ochrony prezydenta. Podobno zamierza też ograniczyć jedzenie czerwonego mięsa, zamieniając je na ryby. Alkoholu ograniczać nie musiał, bo w ogóle go nie lubi i unika. Trump naprawdę zaczął jeść bardziej zdrowo? Menu inauguracyjne zdaje się to potwierdzać!

Oto inauguracyjne menu Donalda Trumpa:

Pierwsze danie

Ciasto krabowe Chesapeake z tatarem pomidorowym, sosem laurowym, marynowanymi warzywami, sosem romanesco, koperkiem i olejem szczypiorkowymWino Chardonnay, Veritas Vineyards ‘Reserve,’ Monticello, Wirginia

Drugie danie

Wołowy stek Greater Omaha Angus z marchewką, brokułami, sosem ziołowym z wierzchołków marchwi, sosem z trufli i czerwonego wina oraz gratinem ziemniaczanymWino Cabernet Sauvignon, Mount Veeder, Napa Valley, Kalifornia

Trzecie danie

Jabłka z Minnesoty z lodami śmietankowymi i solonym karmelemWino Korbel Russian River Valley Natural, Sonoma County, Kalifornia

Dana White says he’s never seen Trump drink water in all the years they’ve been friends — his diet consists of Big Macs, Milkyways and Coke.Absolute machine. 😭 pic.twitter.com/Z1zJNS8wTG— johnny maga (@_johnnymaga) November 9, 2024

Secret Service agents bringing McDonald’s in for Donald Trump.Trump's typical order consists of two Big Macs, two Filet-O-Fish sandwiches, and a large chocolate milkshake, totaling around 2,500 calories. pic.twitter.com/A9SqIqWoe9— Clash Report (@clashreport) June 3, 2024

