Nocny pożar słynnego drapacza chmur. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie

Piotr Lis
Piotr Lis
PAP
PAP
2025-11-18 18:01

W centrum Zagrzebia doszło do tragedii, która wstrząsnęła mieszkańcami stolicy Chorwacji i całego kraju. Słynny wieżowiec Vjesnik, ikona miasta, niemal doszczętnie spłonął w wyniku pożaru, który wybuchł w nocy z poniedziałku na wtorek (z 17 na 18 listopada). Mimo ogromnych zniszczeń, na szczęście nikt nie ucierpiał.

  • Pożar strawił wieżowiec Vjesnik, ikonę Zagrzebia.
  • 80 strażaków walczyło z ogniem przez wiele godzin. Utrudnieniem była specyficzna konstrukcja budynku.
  • W płonącym wieżowcu znajdowały się cenne archiwa państwowe. Czy udało się je uratować?

Ogień, który pojawił się w nocy z poniedziałku na wtorek, szybko ogarnął budynek, stanowiący kiedyś siedzibę państwowego dziennika. Na miejsce natychmiast skierowano 30 pojazdów strażackich. 80 strażaków przez wiele godzin walczyło z żywiołem. Chociaż ogień został opanowany już po godzinie 13, płomienie nadal utrzymywały się na najwyższym piętrze.

Dlaczego pożar był tak trudny do opanowania?

Pożar w wieżowcu Vjesnik okazał się wyjątkowo trudny do ugaszenia ze względu na specyficzną konstrukcję budynku. Ogień rozprzestrzeniał się przez otwory konstrukcyjne, co zmusiło strażaków do wycofania się z wnętrza obiektu ze względów bezpieczeństwa.

To znacznie utrudniło akcję gaśniczą i wydłużyło czas walki z płomieniami.

Co znajdowało się w płonącym wieżowcu?

Wieżowiec Vjesnik, będący współwłasnością państwa chorwackiego, mieścił w sobie nie tylko biura, ale również część państwowego archiwum.

Wicepremier Branko Bačić potwierdził, że ogień dotarł do niektórych archiwów ministerstw, co budzi obawy o utratę cennych dokumentów. Niemniej jednak, władze zapowiedziały, że budynek zostanie odnowiony.

Jakie były skutki pożaru dla miasta?

Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji służb, w pożarze nikt nie został ranny. Ze względów bezpieczeństwa konieczne było jednak zamknięcie ruchu ulicznego w pobliżu wieżowca, co spowodowało utrudnienia w komunikacji miejskiej.

Pożar Vjesnika to nie tylko materialna strata, ale także cios w symbol Zagrzebia, który z pewnością pozostawi ślad w pamięci mieszkańców.

Super Express Google News
Słup ognia nad Krakowem. Potężny pożar gazu na popularnym osiedlu
Sonda
Czy wiesz jak się zachować w przypadku pożaru?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIEŻOWIEC
POŻAR