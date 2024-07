Nowa Miss ma szokujący sekret. Nie zgadniesz, kim jest naprawdę!

Wybrano pierwszą w dziejach wirtualną miss. Kenza Layli została stworzona przez sztuczną inteligencję i pokonała 1500 równie fikcyjnych konkurentek

Awantury podczas wyborów miss raz na jakiś czas się zdarzają i nikogo to już nie dziwi. Kandydatki wyrywające sobie koronę na scenie, odbieranie tytułów laureatkom za romanse, dysputa wokół udziału transseksualnych uczestniczek - wszystko to już było. Ale to, co wydarzyło się teraz, zdeklasuje wszelkie bitwy piękności na scenie czy odbieranie koron laureatkom. A wszystko przez pewien brytyjski serwis społecznościowy Fanvue, który zorganizował pierwsze na świecie wybory miss wśród... modelek wygenerowanych komputerowo przez sztuczną inteligencję. A jakby kontrowersji wokół takiego pomysłu było mało, wygrała kandydatka występująca w mediach społecznościowych w muzułmańskiej chuście, co jak na miss, trzeba przyznać, jest dość nietypowe.

Kenza Layli ma już 138 tysięcy obserwatorów na Instagramie, gdzie, jak twierdzi, promuje "siłę kobiet"

Kim jest zwyciężczyni konkursu Miss AI? Nieistniejąca laureatka to modelka Kenza Layli. Fikcyjna postać "pochodząca z Maroka" pokonała ponad 1500 innych równie fikcyjnych konkurentek. Kenza Layli ma już 138 tysięcy obserwatorów na Instagramie, gdzie, jak twierdzi, promuje "siłę kobiet". Nie stroni też oczywiście od kontraktów reklamowych. Promowała już m.in. bardzo znane marki motoryzacyjne czy kosmetyczne. Zwyciężczyni, a raczej jej twórca, otrzyma m.in. 13 tysięcy dolarów nagrody i wirtualną koronę, a także własnego specjalistę od PR. Pierwszą wicemiss została Lalina Valina z Francji, trzecie miejsce przypadło Olivii C. z Portugalii.

„Aby zyskać szansę na zdobycie korony Miss AI, uczestniczki będą oceniane pod kątem urody, technologii i siły oddziaływania”

Wybory miss wirtualnych modelek „Miss AI” to pierwszy na świecie konkurs piękności dla modelek wygenerowanych przez sztuczną inteligencję” – ogłosił we wrześniu ubiegłego roku portal Fanvue. „Aby zyskać szansę na zdobycie korony Miss AI, uczestniczki będą oceniane pod kątem urody, technologii i siły oddziaływania” - dodawali organizatorzy konkursu. Oceniana była uroda uczestniczek, ale musiały też odpowiadać na pytania o to, jak uczynić świat lepszym. Musiały też poszczycić się prężnym działaniem biznesowym i sprawnym zdobywaniem fanów.

Sonda Czy uważasz, że wybory miss są ustawiane? Tak Nie Może niektóre...

Śmieszny scenariusz i uwodzicielska Bullock. Jak dobrze pamiętasz film "Miss Agent"? Pytanie 1 z 11 Jak brzmi angielska nazwa filmu "Miss agent"? Miss Congeniality Congeniality Miss Miss Agent Dalej