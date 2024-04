Szokująca rewolucja w konkursach miss! Nie zgadniesz, kto ma szansę

Brytyjczycy zrobią rewolucję w wyborach miss. Rusza pierwszy konkurs, w którym wezmą udział modelki wygenerowane przez sztuczną inteligencję

Awantury podczas wyborów miss raz na jakiś czas się zdarzają i nikogo to już nie dziwi. Kandydatki wyrywające sobie koronę na scenie, odbieranie tytułów laureatkom za romanse, dysputa wokół udziału transseksualnych uczestniczek - wszystko to już było. Ale to, co wydarzyło się teraz, zdeklasuje wszelkie bitwy piękności na scenie czy odbieranie koron laureatkom. Ani chybi przez świat przetoczy się wielka dysputa i niejedna oburzona miss uderzy w wielki dzwon! A wszystko przez pewien brytyjski serwis społecznościowy Fanvue, który szykuje rewolucję na wybiegach dla królowych piękności. Portal ten postanowił zorganizować pierwsze na świecie wybory miss wśród... modelek wygenerowanych komputerowo przez sztuczną inteligencję. Bo przecież to, że ktoś nie istnieje, nie oznacza, że nie może być piękny! Wręcz przeciwnie - już nie raz wirtualne Instagramowe influencerki zdobywały więcej obserwatorów, niż te z krwi i kości, niejedna gwiazdka już teraz nie śpi po nocach, martwiąc się tym, iż sztuczne konkurentki odbiorą jej chleb.

„Aby zyskać szansę na zdobycie korony Miss AI, uczestniczki będą oceniane pod kątem urody, technologii i siły oddziaływania”

Wybory miss wirtualnych modelek odbędą się w maju, pisze o tym m.in. brytyjski Daily Star. „Miss AI” to pierwszy na świecie konkurs piękności dla modelek wygenerowanych przez sztuczną inteligencję” – ogłosiła Fanvue. „Aby zyskać szansę na zdobycie korony Miss AI, uczestniczki będą oceniane pod kątem urody, technologii i siły oddziaływania” - dodają organizatorzy konkursu. Oceniana będzie uroda uczestniczek, ale będą musiały też odpowiadać na pytania o to, jak uczynić świat lepszym. Powinny też móc poszczycić się prężnym działaniem biznesowym i sprawnym zdobywaniem fanów. Zwyciężczyni, a raczej jej twórca, otrzyma m.in. 13 tysięcy dolarów nagrody i wirtualną koronę. Dobry pomysł?

