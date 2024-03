Dramat seksownej modelki! "Sztuczna inteligencja ukradła mi piersi"

Wielki most runął do rzeki. Szokujące fakty, załoga statku to bohaterowie!

Sztuczna inteligencja wykrada biusty gwiazdom Instagrama i tworzy sztuczne modelki! Włoska gwiazda Ines Trocchia skarży się, że podróbki są już bardziej popularne niż ona sama

Ostrzeżenia przed sztuczną inteligencją zaczynają już nam powszednieć, ale teraz trzeba uderzyć w naprawdę wielki dzwon! Jak ujawnia włoska gwiazda Instagrama, przez nowoczesną technologię straciła kontrolę nad własnymi wdziękami. Co się dzieje? Modelka Ines Trocchia (29 l.) skarży się w rozmowie z Daily Star, że jej zamieszczane w sieci zdjęcia służą sztucznej inteligencji do tworzenia nowych, istniejących tylko w wirtualnym świecie Instagramowych gwiazd. "To frustrujące, ponieważ zauważyłam, że konta botów kradną nawet moje ciało i umieszczają na nim sztuczne twarze. Rozmawiałam z kilkoma moimi znajomymi z branży i mają ten sam problem" - mówi Ines Trocchia. Cała sytuacja jest nie tylko dziwna, ale ma konkretne skutki finansowe niekorzystne dla okradanej z własnego biustu gwiazdy. „Jeden z moich filmów został skradziony przez konto bota i uzyskał tam więcej wyświetleń niż mój własny profil” - opowiada włoska modelka. A przecież kontrakt reklamowy dostanie ten, kto ma więcej obserwatorów!

„To niezwykle frustrujące, gdy ludzie myślą, że jestem modelką stworzoną przez sztuczną inteligencję. Nie sądzę, by mój profil wyglądał jak profil bota"

Ale to nie wszystko. Ludziom zaczyna się już mieszać, która Ines jest prawdziwa, a która to tylko podróbka. W efekcie niektórzy oskarżają 29-latkę o to, że sama jest tworem sztucznej inteligencji i tak naprawdę nie istnieje. „To niezwykle frustrujące, gdy ludzie myślą, że jestem modelką stworzoną przez sztuczną inteligencję. Nie sądzę, by mój profil wyglądał jak profil bota – mam filmy, które pokazują mnie na wybiegu i tym podobne. Poza tym modele AI przyczyniają się do tworzenia nieosiągalnych standardów piękna. Nie jestem przeciwna operacjom, ale niektóre konta AI, które widziałam, są całkowicie niemożliwymi standardami. Modelki mają zazwyczaj bardzo dziecięce twarze, piersi nieproporcjonalne do ich ciał. To bardzo złe dla branży modelek i całego świata” - ostrzega Włoszka.

'People are stealing my body to make AI models – now they're popular than me' https://t.co/tPTNeodj7B pic.twitter.com/fnegGmVzRK— Daily Star (@dailystar) March 26, 2024

