Sztuczna inteligencja rozebrała gwiazdy! "Sławna piosenkarka i laureatka Oscara"

Panika na Kremlu! Bliscy Putina chcą go pożegnać! To kwestia dni?

Sztuczna inteligencja i technologia deep fake wkroczyły do branży porno. Ogromna ilość fałszywego porno z "udziałem" największych gwiazd showbiznesu

Sztuczna inteligencja jest groźna dla ludzi, a chociaż jej użycie może nam w wielu kwestiach bardzo pomóc, to trudno przewidzieć skalę zagrożenia. Liczne ostrzeżenia przed AI mnożą się coraz bardziej, a jednocześnie technologia ta zyskuje na popularności. Podobnie jak technologia deep fake, pozwalająca tworzyć filmy z "udziałem" dowolnej osoby poprzez tworzenie doskonałych falsyfikatów z wmontowanymi twarzami. Tym sposobem sztuczna inteligencja potrafi sprawić, by wielka gwiazda była aktorem w filmie tworzonym przez przypadkową osobę. Na przykład pornograficznym. Liczba osób, które tworzą fałszywe porno z "udziałem" największych gwiazd showbiznesu, rośnie lawinowo, a technologia jest dostępna nie tylko dla wąskiego grona wtajemniczonych - ostrzegają eksperci. Liczba forów poświęconych wyłącznie tworzeniu pornograficznych falsyfikatów wzrosła w ciągu ostatniego pół roku o 87 proc., a najpopularniejszą stronę internetową z deep fake'owym filmami dla dorosłych odwiedza 17 milionów osób miesięcznie - podaje Daily Mail, powołując się na producenta oprogramowania ActiveFence oraz LikeWeb.

I Ty możesz zostać aktorem porno mimo woli. "Najbardziej dramatyczne jest to, że nikt nie jest bezpieczny”

"Dziś widzimy, że problem dotyczy także zwykłych ludzi, ponieważ jest to tak natychmiastowe i szybkie. Najbardziej dramatyczne jest to, że nikt nie jest bezpieczny” – powiedział badacz ActiveFance Amir Oneli. Jak się okazuje, najbardziej poszkodowanymi gwiazdami są teraz piosenkarka Taylor Swift i Natalie Portman, sławna aktorka i laureatka Oscara. Filmy pornograficzne z ich wmontowanymi twarzami można znaleźć w sieci w ciągu sekund i są ich dosłownie setki, jeśli nie tysiące. Czy ktoś w końcu ukróci te praktyki? Póki co wygląda na to, że prawodawcom ciężko nadążyć za światem błyskawicznie zmieniającym się na gorsze na naszych oczach...

Sonda Czy sztuczna inteligencja jest groźna? Tak Nie Nie mam zdania

'Undress anybody' AI puts A-list deepfakes in adult films – and 'no one's safe'https://t.co/UfexQkE45E pic.twitter.com/pBOB4Ma1Ka— Daily Star (@dailystar) October 2, 2023

QUIZ. Drugie imiona sławnych ludzi! Masz genialną pamięć, jeśli znasz odpowiedź na więcej niż 7 pytań! Pytanie 1 z 11 Jak ma na drugie imię Maryla Rodowicz? Hilda Antonina Mirella Dalej