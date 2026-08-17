Nowe doniesienia w sprawie katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech! Będzie kontrola w firmie przewozowej

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-17 6:10

Inspekcja Transportu Drogowego skontroluje firmę, do której należał polski autokar uczestniczący w tragicznym wypadku na Węgrzech. W ciągu ostatnich sześciu lat autobusy tego przewoźnika sprawdzano 11 razy. W dwóch przypadkach inspektorzy stwierdzili naruszenia. W katastrofie na autostradzie M3 zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych.

Po tragedii polskiego autokaru będzie kontrola firmy. ITD sprawdzi przewoźnika

Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech Inspekcja Transportu Drogowego sprawdzi firmę przewozową. Jak powiedział w rozmowie z RMF FM Marek Konkolewski, p.o. zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, kontrola odbędzie się na polecenie ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. „Jutro podejmę decyzję co do terminu kontroli i ta firma na pewno zostanie przez inspektorów skontrolowana” – powiedział Marek Konkolewski, cytowany przez rmf24.pl. ITD sprawdzi też, czy firma była wcześniej kontrolowana jako przedsiębiorca transportowy. Wiadomo już natomiast, że w ciągu ostatnich sześciu lat jej autobusy przechodziły kontrole drogowe 11 razy. „Ostatnia taka kontrola odbyła się 24 lutego 2025 r.” – przekazał Konkolewski. Jak dodał, dziewięć z 11 kontroli zakończyło się bez stwierdzenia naruszeń. W dwóch przypadkach inspektorzy wykryli nieprawidłowości.

Pierwsza dotyczyła braku tzw. wykresówek. Druga była związana z czasem pracy. „Pierwsza kontrola, jeżeli chodzi o wykresówki, zakończyła się mandatem w wysokości 1000 złotych” – mówił przedstawiciel ITD. W drugiej sprawie kara również wyniosła 1000 zł. Inspekcja ma też ustalić, czy autokar, który rozbił się na Węgrzech, został sprawdzony przed wyjazdem przez inspektorów z Rzeszowa. Pełna informacja w tej sprawie ma być znana w poniedziałek.

Katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje

Do katastrofy doszło około godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 w okolicy Mezokeresztes. Autokarem podróżowali polscy pielgrzymi wracający z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. W pojeździe było 57 pasażerów i dwóch kierowców. Autokar wypadł z drogi, wjechał do rowu i się przewrócił. Zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych, a pozostali pasażerowie odnieśli lżejsze obrażenia. Węgierska policja przesłuchała obu kierowców, a kierujący pojazdem został zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów. To jedna z najtragiczniejszych katastrof drogowych z udziałem Polaków w ostatnich latach.

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