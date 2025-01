Nowe fakty w sprawie zamachu w USA! "Tajemniczy obiekt"

Nowe fakty na temat zamachu w Nowym Orleanie. Sprawca miał flagę Państwa Islamskiego. Nie żyje już 15 osób

Wiadomo, kim był sprawca zamachu w Nowym Orleanie! Przypomnijmy - o godzinie 3. nad ranem w sylwestrową noc biały, wynajęty pickup wjechał z impetem w tłum świętujący nadejście Nowego Roku na Bourbon Street w Dzielnicy Francuskiej. Na miejscu zginęło 10 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Następnego dnia zmarły kolejne ofiary. Obecnie bilans zamachu w USA to 15 ofiar śmiertelnych i 30 rannych. Nie żyje także zamachowiec, który po zatrzymaniu się wyskoczył z samochodu i zaczął strzelać. Sam zginął od policyjnych kul. Kim był ten szaleniec? Początkowo motywy sprawcy nie były jasne, ale media dostrzegły na samochodzie wykorzystanym przez zamachowca pewien tajemniczy obiekt przypominający zwiniętą flagę na maszcie. Faktycznie, potem okazało się, że faktycznie była to czarno-biała flaga Państwa Islamskiego. Prezydent USA Joe Biden potwierdził - sprawca inspirował się tą zbrodniczą organizacją i na krótko przed zamachem w Nowym Orleanie pisał w internecie o chęci mordowania.

Sprawca mógł mieć powiązania ze sprawcą wysadzenia w powietrze Tesli pod hotelem Trumpa w Las Vegas

Sprawca to 42-letni Shamsad-Din Jabbar, urodzony w Teksasie były żołnierz USA. Jak właśnie ujawniła stacja Denver7, istnieje silne podejrzenie, że mężczyzna miał powiązania ze sprawcą innego zamachu. 1 stycznia po południu czasu polskiego ktoś wysadził w powietrze Teslę Cybertruck zaparkowaną w Las Vegas przed jednym z hoteli należących do prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych. Sprawca według amerykańskich mediów służył w tej samej jednostce wojskowej, co Shamsad-Din Jabbar, a oba pojazdy wykorzystane do przeprowadzenia zamachów wynajęto przez tę samą aplikację. W Las Vegas zginęła jedna osoba - to kierowca Tesli. Siedem osób zostało niegroźnie rannych, budynek nie został uszkodzony. Policja traktuje to zdarzenie jako prawdopodobny akt terroru, bo w pojeździe umieszczono dużą ilość fajerwerków i paliwo, a także specjalny system detonacji. Donalda Trumpa najprawdopodobniej nie było w Las Vegas w momencie zamachu.

New Orleans 'terrorist' sparks mystery over hidden object on vehicle https://t.co/SlPL1IWjbg pic.twitter.com/Wm3vsV3jvJ— Daily Mail US (@DailyMail) January 1, 2025

FBI literally photographed the ISIS flag from the truck of the New Orleans terrorist, and still tried to tell us this wasn’t a terrorist attack… pic.twitter.com/BCiZcvXntc— Kevin Dalton (@TheKevinDalton) January 1, 2025

