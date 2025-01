Wybuch przed hotelem Trumpa! "Możliwy akt terroryzmu"

Tesla Cybertruck eksplodowała przed hotelem Trumpa! Policja uważa, że prawdopodobnie był to zamach. Jedna ofiara, siedmiu rannych

Wybuch samochodu przed hotelem Trumpa! Wczoraj późnym popołudniem czasu polskiego Tesla Cybertruck zaparkowana przed należącym do prezydenta elekta Trump International Hotel w Las Vegas eksplodowała. Zginęła jedna osoba - to kierowca wynajętego pojazdu. Siedem osób zostało niegroźnie rannych, budynek nie został uszkodzony. Wszystko wskazuje na to, że nie był to przypadek. Policja traktuje to zdarzenie jako prawdopodobny akt terroru, bo w pojeździe umieszczono dużą ilość fajerwerków i paliwo, a także specjalny system detonacji. Donalda Trumpa najprawdopodobniej nie było w Las Vegas w momencie zamachu, ale nie sposób nie odczytywać tego zdarzenia jako możliwej pogróżki skierowanej do polityka, ewentualnie także do jego ulubionego doradcy Elona Muska. Nie wiadomo, czy zdarzenie ma jakiś związek z niedawnym zamachem terrorystycznym w Nowym Orleanie, w którym kierowca inspirowany radykalnym islamem rozjechał pickupem 15 osób na śmierć i ranił kilkadziesiąt. Także Elon Musk stwierdził, że sprawa "wygląda na prawdopodobny akt terroryzmu". Śledztwo trwa.

Pierwszy zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

Zamach na Donalda Trumpa miał miejsce 13 lipca 2024 roku w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, obecnie oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Triumfujący Trump już następnego dnia pojawił się na spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

Drugi zamach na Trumpa. Mężczyzna czaił się przy polu golfowym

Drugi, niedoszły zamach na Trumpa miał miejsce we wrześniu w Palm Beach na Florydzie, gdzie znajduje się jeden z klubów golfowych Donalda Trumpa. Polityk oddawał się właśnie swojej ulubionej rozrywce, czyli grze w golfa, gdy nagle rozległy się strzały! To strzelali agenci Secret Service w ślad za mężczyzną uzbrojonym w karabin AK-47 z celownikiem optycznym. Podejrzany osobnik czaił się w krzakach zaledwie 300 metrów od Trumpa, tuż za ogrodzeniem klubu i celował w polityka. Gdy agenci zauważyli mężczyznę z karabinem, ten porzucił broń i zaczął uciekać, został jednak złapany. Okazało się, że to niejaki Ryan Wesley Routh (58 l.), osoba z przebogatą kartoteką i wyraźnie niezrównoważona.

