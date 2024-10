Wkrótce będą zamachy w Europie? Wywiad ostrzega przed "chaosem na ulicach"

Szef MI5 o zagrożeniu dla Europy. Działania obcych służb to "podpalenia, sabotaż" i nie tylko. Wzrasta zagrożenie ze strony Iranu I Rosji, które wykorzystują zorganizowane grupy przestępcze

W ostatnich latach temat islamskiego terroryzmu był wyparty przez pandemię koronawirusa, a potem wojnę na Ukrainie. Ale wiele wskazuje na to, że niestety terroryści wracają. 19 września w Rotterdamie napastnik zabił nożem jedną osobę, a drugą ranił, wołając "Allahu Akbar", podobnie było w sierpniu w niemieckim Solingen. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jeszcze bardziej antagonizuje tak zwany świat Zachodu i świat arabski, co czyni sytuację w Europie wyjątkowo niepokojącą. Do tego dochodzą hybrydowe działania rosyjskich służb wywiadowczych i skrajnie prawicowy ekstremizm - ostrzega szef MI5 Ken McCallum. Rosjanie działają w krajach Europy, a ich misja to według niego tworzenie "trwałego chaosu na brytyjskich i europejskich ulicach", przez co zdaniem Kena McCalluma Wielka Brytania stoi w obliczu najbardziej "złożonych i wzajemnie powiązanych" zagrożeń w historii.

"Teraz musimy stawić im czoła równolegle ze wspieranymi przez państwa zamachami i sabotażami, których tłem jest wielka wojna lądowa w Europie"

Jak ujawnił 8 października w swoim przemówieniu szef MI5, w ciągu ostatnich siedmiu lat brytyjski kontrwywiad udaremnił 43 zamachy terrorystyczne. Planujące je osoby chciały przy użyciu broni palnej i materiałów wybuchowych dokonać masowych morderstw. Ken McCallum powiedział, że brytyjski wywiad ma do czynienia z "oszałamiającą gamą przekonań i ideologii". Również z odradzającym się islamskim terroryzmem. "Po kilku latach bycia w tyle, wznowili oni wysiłki na rzecz eksportu terroryzmu" - ostrzegł. Dodał też, że od 2022 roku wśród udaremnionych spisków było 20 akcji wspieranych przez Iran. "Pierwsze 20 lat mojej kariery tutaj było pełne zagrożeń terrorystycznych. Teraz musimy stawić im czoła równolegle ze wspieranymi przez państwa zamachami i sabotażami, których tłem jest wielka wojna lądowa w Europie" - powiedział McCallum. Działania obcych służb, które trzeba udaremniać, to "podpalenia, sabotaż" i nie tylko. Szef MI5 powiedział wprost, ze wzrasta zagrożenie ze strony Iranu, który razem z Rosją wykorzystuje zorganizowane grupy przestępcze, aby "wykonywać swoją brudną robotę".

