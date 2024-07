Nowe nakazy w rodzinie królewskiej ujawnione! Można być zaskoczonym

Kim on jest?

Król Karol III ma nowe rozkazy dla członków brytyjskiej rodzinie królewskiej. Ustanowił listę cnót i obowiązków, którym musi sprostać choćby księżna Kate

Życie w brytyjskiej rodzinie królewskiej wiąże się z koniecznością stosowania się do niezliczonych zasad etykiety. Nie mogła się z tym pogodzić choćby Meghan Markle, za to księżna Kate z nieustającą gracją i uśmiechem porusza się po tym polu minowym. Jakby mało było instrukcji dotyczących dygania czy ubioru, teraz pojawiły się kolejne zasady! Król Karol III ma nowe rozkazy dla członków brytyjskiej rodziny królewskiej! Wszystko zostało oficjalnie ujawnione w rocznym raporcie przez Pałac Buckingham. Monarcha wymyślił listę cnót, którymi powinni móc się pochwalić wszyscy obowiązkowi royalsi z księżną Kate i księciem Williamem na czele. O co chodzi? Można być zaskoczonym!

Obowiązkiem rodziny królewskiej jest „wspieranie monarchy (...) w celu kształtowania lepszego świata”

W dokumencie ujawnionym przez brytyjską rodzinę królewską i cytowanym przez The Telegraph można przeczytać, że pierwszych kilka lat panowania Karola III pozwoliło „zdefiniować nowy cel poparty odświeżonym zestawem wartości”. Jakie są nowe nakazy dla księżnej Kate, księcia Williama i spółki? „Działaj z zaangażowaniem”; „Miej wpływ”; „Odnieś sukces wspólnie z innymi”; „Zachowaj ciekawość świata” i „Daj dobry przykład” - to lista cech wzorowego royalsa. W raporcie dodano, że obowiązkiem rodziny królewskiej jest „wspieranie monarchy w służbie Wielkiej Brytanii i Wspólnocie Narodów w celu kształtowania lepszego świata”.

